Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
10.08.2025 | 20:25
Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία
Πανδαισία στο Γουέμπλεϊ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά στο Πάλας – Λίβερπουλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 10 Αυγούστου 2025 | 17:56

Πανδαισία στο Γουέμπλεϊ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά στο Πάλας – Λίβερπουλ! (vids)

Ήδη από το 21′ ο τελικός του Community Shield στο Γουέμπλεϊ μεταξύ Πάλας και Λίβερπουλ είναι 1-2

Γκολ και θέαμα στο Γουέμπλεϊ! Κρίσταλ Πάλας και Λίβερπουλ κοντράρονται στον «ναό» του ποδοσφαίρου για τον τίτλο του Community Shield και ήδη από το 21′ έχουν επιτευχθεί τρία γκολ.

Καταρχάς, στο 4′ η Λίβερπουλ προηγήθηκε με γκολ του Εκιτικέ και ασίστ του Βιρτς, ωστόσο, Πάλας είχε άμεση απάντηση, με τον Ματετά να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα του πέναλτι σε 1-1 στο 17′.

Το πρώτο γκολ της Λίβερπουλ

Οι «κόκκινοι» του Άρνε Σλοτ ανέκτησαν το προβάδισμα με την εκπληκτική προσπάθεια και το… περίεργο γκολ του Φρίμπονγκ στο 21′.

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 10.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
