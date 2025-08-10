Πανδαισία στο Γουέμπλεϊ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά στο Πάλας – Λίβερπουλ! (vids)
Ήδη από το 21′ ο τελικός του Community Shield στο Γουέμπλεϊ μεταξύ Πάλας και Λίβερπουλ είναι 1-2
Γκολ και θέαμα στο Γουέμπλεϊ! Κρίσταλ Πάλας και Λίβερπουλ κοντράρονται στον «ναό» του ποδοσφαίρου για τον τίτλο του Community Shield και ήδη από το 21′ έχουν επιτευχθεί τρία γκολ.
Καταρχάς, στο 4′ η Λίβερπουλ προηγήθηκε με γκολ του Εκιτικέ και ασίστ του Βιρτς, ωστόσο, Πάλας είχε άμεση απάντηση, με τον Ματετά να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα του πέναλτι σε 1-1 στο 17′.
Το πρώτο γκολ της Λίβερπουλ
Hugo Ekitike | Crystal Palace 0-1 Liverpool ⚽️
Ekitike scores on his big day in the Community Shield! 🔥🤯#CRYLIV #CommunityShield #Liverpool #CrystalPalace #Ekitike
— goalpostX (@GoalpostX) August 10, 2025
Οι «κόκκινοι» του Άρνε Σλοτ ανέκτησαν το προβάδισμα με την εκπληκτική προσπάθεια και το… περίεργο γκολ του Φρίμπονγκ στο 21′.
FRIMPONG SCORES FOR LIVERPOOL! WHAT A CHIP! WHAT A DEBUT! pic.twitter.com/QbJmAetLCS
— ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025
- Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 3-2 πεν, 2-2 κ.δ.: Οι Λονδρέζοι σήκωσαν την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία
