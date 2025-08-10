LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ

Φυσάει κόντρα

Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»

Το έργο τέχνης «Trans Am Rapture» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Βανκούβερ καθώς οι κάτοικοι δεν το θέλουν στην γειτονιά τους, γιατί υποστηρίζουν ότι θα τους κόβει τη θέα. Αλλά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα;