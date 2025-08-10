LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.
- Γιατί η Αρσεναλ «ζηλεύει» την Τσέλσι και την Λίβερπουλ
- Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: «Βαριά» ήττα για τη… μισή Εθνική (vid)
- Ολυμπιακός: Η πρώτη μέρα του Στρεφέτσα στην Ελλάδα και η φωτογραφία με τον Ροντινέι
- Παολίνι – Σάκκαρη 2-0: Πάλεψε, αλλά έμεινε εκτός από το Σινσινάτι η Μαρία
- Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket: «Στόχος ένα μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»
- Εξαιρετική συνεργασία Ντόρσεϊ – Αντετοκούνμπο κόντρα στο Ισραήλ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις