Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία Spider‑Man: Brand New Day ξεκίνησε επίσημα τα γυρίσματα στις 3 Αυγούστου 2025 στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας είναι ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς.

Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Peter Parker / Spider‑Man για τέταρτη φορά μετά το No Way Home (2021), με τους Ζεντάγια (MJ), Τζέικομπ Μπάταλον (Ned Leeds), Σέιντι Σίνκ, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Τζον Μπέρνταλ (Punisher), Μαρκ Ράφαλο (Hulk) και Μάικλ Μάντο (Scorpion) να τον πλαισιώνουν στο καστ. Στο πλευρό τους ενδέχεται να επιστρέψει και ο Τσάρλι Κοξ ως Daredevil.

Μια άλλη Νέα Υόρκη

Η επιλογή της Γλασκώβης επιτρέπει στην παραγωγή να δημιουργήσει την αίσθηση της Νέας Υόρκης σε πραγματικά τοπία. Μάλιστα, σύμφωνα με το Deadline, η Γλασκώβη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως κινηματογραφικό υποκατάστατο της Νέας Υόρκης, χάρη στην αρχιτεκτονική της και την δυνατότητα να μεταμορφωθεί. Αυτό έχει αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στο πρώτο γύρισμα, ο Τομ Χόλαντ εμφανίστηκε με τη νέα στολή του Spider‑Man, με μεγαλύτερο σήμα αράχνης και πιο σκούρο, γυαλιστερό μπλε ύφασμα — μια στολή πιο πιστή στις απεικονίσεις του ήρωα στα κόμικ, που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Ο ίδιος περιέγραψε την επιστροφή του στο ρόλο ως «διαφορετική».

«Νιώθω καλά, φίλε. Είναι η πρώτη μέρα, η τέταρτη πρώτη μέρα μου στο Spider-Man», είπε στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την Sony Pictures Entertainment. «Ξέρεις, είναι αστείο, όταν φοράς τη στολή, νιώθεις διαφορετικά αυτή τη φορά, για κάποιο λόγο. Είναι επίσης η πρώτη φορά που έχουμε θαυμαστές στο πλατό την πρώτη μέρα, οπότε είναι πραγματικά συναρπαστικό να το μοιραζόμαστε μαζί τους».

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες, γι’ αυτό και ξεκινάμε από τη Γλασκώβη και θα χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους της Γλασκώβης για να χτίσουμε αυτό το τεράστιο σκηνικό που ετοιμάζουμε», εξήγησε ο Χόλαντ. «Έτσι, θα είναι σαν να γυρίζουμε ξανά το Spider-Man 1 (σ.σ. του 2017). Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που το έκανα, που θα είναι σαν μια ανάσα φρέσκου αέρα, και νομίζω ότι οι θαυμαστές θα ενθουσιαστούν με αυτό που ετοιμάζουμε».

Η παραγωγή επεκτάθηκε μέχρι τα τέλη Αυγούστου και συνεχίζεται με γυρίσματα σε στούντιο, κυρίως στο Pinewood Studios στη Βρετανία. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για την 31η Ιουλίου 2026.

*Κεντρική φωτογραφία: Στιγμιότυπο από το βίντεο στο Youtube της Sony Pictures Entertainment με τίτλο: «SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – Day One on Set»