Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν εξέφρασε την αντίθεση της Άγκυρας στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα. Ευρισκόμενος στην Αίγυπτο, όπου συνάντησε τον ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, και τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο Χακάν Φιντάν επισήμανε τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών και τα σχέδια για διμερή συνεργασία.

«Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί ένα νέο στάδιο της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ»

«Θεωρούμε συμβολικά σημαντικό το γεγονός ότι οι σημερινές συνομιλίες μας πραγματοποιούνται στο Ελ Αλαμέιν, ακριβώς απέναντι από τις ακτές μας στη Μεσόγειο. Θέλουμε να βλέπουμε την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα και η αρχή της δικαιοσύνης όλων των εμπλεκόμενων μερών», είπε ο Χακάν Φιντάν στις κοινές δηλώσεις με τον Μπαντρ Αμπντελατί. Και πρόσθεσε ότι, «υπό την ηγεσία του προέδρου μας Ερντογάν και του προέδρου Σίσι, οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία τρία – τέσσερα χρόνια σε επίπεδα που δεν είχαν φτάσει ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν».

Για τις εξελίξεις στη Γάζα

Οι εξελίξεις στη Γάζα ήταν βασικό θέμα των επαφών του Φιντάν. Οι υπουργοί Εξωτερικών Αιγύπτου και Τουρκίας ανακοίνωσαν ότι θα συγκαλέσουν σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση «των γενοκτονικών πολιτικών του Ισραήλ», όπως είπε ο Φιντάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Άγκυρα απορρίπτει την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ για ανάπτυξη του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έκανε ένα νέο βήμα και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταλάβει πλήρως τη Γάζα. Απορρίπτουμε αυτό το σχέδιο κατηγορηματικά. Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί ένα νέο στάδιο της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ».

Και πρόσθεσε ότι ο ισλαμικός κόσμος πρέπει να αντιδράσει με αλληλεγγύη και να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα.

«Η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστινίους. Κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους είναι άκυρη και καταδικασμένη σε αποτυχία. Η Τουρκία και η Αίγυπτος θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοια σενάρια».

Οι δύο υπουργοί, είπε, συζήτησαν «τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία των κατοίκων της Γάζας, την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας. Ουσιαστικά, συντονιζόμαστε σχεδόν καθημερινά για το θέμα αυτό. Εκτιμούμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που καταβάλλουν από κοινού η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Συνεργασία στα περιφερειακά ζητήματα

Η επίσκεψη γίνεται σε μια χρονική στιγμή που το τουρκολιβυκό μνημόνιο έχει προκαλέσει ανησυχία και στο Κάιρο, όσο και στην Αθήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας – Αιγύπτου δεν αναπτύχθηκαν μόνο στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου. «Ταυτόχρονα, έφεραν πιο κοντά τις απόψεις και τις στρατηγικές μας για τα περιφερειακά ζητήματα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να συνεργαστούμε για την εξεύρεση κοινών λύσεων σε αυτά τα ζητήματα», είπε.

«Στις σημερινές συνομιλίες μας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά τα θέματα της Λιβύης, του Σουδάν, της Σομαλίας, της Συρίας και του Λιβάνου», είπε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος διαπίστωσε πως «οι απόψεις μας σε αυτά τα θέματα συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό».

Ειδικά για τη Λιβύη, είπε ότι «συνεχίζουμε τις κοινές μας προσπάθειες για την επίτευξη ενότητας, ακεραιότητας και διαρκούς σταθερότητας στη χώρα αυτή. Ευχόμαστε στους αδελφούς μας στη Λιβύη ένα μέλλον ευημερίας».

Για τον Λίβανο

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έχει μακρόπνοα σχέδια και για τον Λίβανο και τις γειτονικές του χώρες. «Αυτά τα σχέδια αποσκοπούν είτε στην κατοχή, είτε στην αποδυνάμωση αυτών των χωρών. Αξιολογήσαμε με την Αίγυπτο τις απόψεις μας ενάντια στις επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ. Αξιολογήσαμε τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα», σημείωσε ο Χακάν Φιντάν.

Τέλος, είπε ότι «η Τουρκία και η Αίγυπτος θα συνεχίσουν να είναι σύμβολα ειρήνης και σταθερότητας στη γεωγραφική μας περιοχή. Εύχομαι η συνάντησή μας να οδηγήσει τις σχέσεις μας σε νέους ορίζοντες».