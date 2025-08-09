ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

«Καλούμε τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδείξει την απαιτούμενη προσοχή και να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να φτάσει ουσιαστική ελληνική βοήθεια στους πολίτες της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τις πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες τέσσερις ημέρες στην Αλβανία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση για αδράνεια απέναντι στις δραματικές εκκλήσεις βοήθειας από την ελληνική μειονότητα στα φλεγόμενα χωριά της Αλβανίας. Και προσθέτει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συντονιστεί με την αλβανική «για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης – και όχι μόνο όταν πρόκειται για προεκλογικές φιέστες». Και σημειώνει «Ο Φρέντι Μπελέρης έχει κάτι να εισφέρει;».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει τα εξής:

«Απορίας άξια παραμένει η αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στις απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια από τους ομογενείς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στα φλεγόμενα χωριά της Αλβανίας.

Η πυρκαγιά μαίνεται εδώ και τέσσερις ημέρες, περικυκλώνοντας απειλητικά τα χωριά της ομογένειάς μας και απειλώντας ανθρώπινες ζωές και κατοικημένες περιοχές. Στα χωριά του Δήμου Φοινίκης: Δίβρη, Λύβενας, Άγιος Ανδρέας, Τσερκοβίτσα, Ναβαρίτσα, Δρόβιανη και Λεσινίτσα η φωτιά εξαπλώνεται συνεχώς, ενώ κάτοικοι και τοπικές αρχές δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κι όμως, η ελληνική συνδρομή απουσιάζει — τόσο μέσα από άμεσες διμερείς συνεννοήσεις, όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ενδεικτικά, ακόμη και η μακρινή Σουηδία έσπευσε να ενισχύσει την Αλβανία με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδείξει την απαιτούμενη προσοχή και να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να φτάσει ουσιαστική ελληνική βοήθεια στους πολίτες της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Να συντονιστεί με την αλβανική κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης — και όχι μόνο όταν πρόκειται για προεκλογικές φιέστες. Ο Φρέντι Μπελέρης έχει κάτι να εισφέρει;»