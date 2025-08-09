Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή
09 Αυγούστου 2025 | 01:23

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή

Γαλλική πρόταση για μαχητικό 5ης γενιάς • Το σχέδιο συζητήθηκε στη συνάντηση Μακρόν - Μερτς στο Βερολίνο

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Γαλλική πρόταση για μαχητικό 5ης γενιάς
Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή

• Το σχέδιο συζητήθηκε στη συνάντηση Μακρόν – Μερτς στο Βερολίνο
• Και η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή στο project
• Η διασύνδεση με drones και ο ρόλος της Ντασό
• Τι απαντούν οι χώρες που συμπαράγουν τα Γιουροφάιτερ

=============

Δυο κάλπες, ένας νόμος και όλα τα σενάρια
Εκλογές: Τόσο μακριά, τόσο κοντά
• Η διπλή προσφυγή και οι συνεργασίες υπό προϋποθέσεις

=============

Μπαντρ Αμπντελάτι
Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών
Τι συνεπάγεται η απόφαση για τη Μονή Σινά

Θεόφιλος
Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Το Σινά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου

=============

Καλώδιο και Λιβύη
Τα δύο στοιχήματα του φθινοπώρου

=============

Ερευνα
Η καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα είναι…
• 12 άνθρωποι του σινεμά επιλέγουν

=============

Ενας νεκρός
Πύρινος όλεθρος στην Κερατέα

=============

Φρενίτιδα
Κινεζική εισβολή μέσω μίας… κούκλας

=============

Γενετικός έλεγχος
Τι θα κάνατε αν ξέρατε ότι το παιδί σας θα αρρωστήσει

=============

Σε θάλασσες και πισίνες
395 άνθρωποι πνίγηκαν στην Ελλάδα το 2024

World
Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

World
Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

Media
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό
05.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό

Πλοίο φάντασμα με «περίεργο» φορτίο • Πληροφορίες ότι μετέφερε δεκάδες τζιπ για πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και για λογαριασμό του στρατάρχη Χαφτάρ

Σύνταξη
Γάζα: Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Κυριακή
09.08.25

Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα ζήτησε ο μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, καθώς η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας...».

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
09.08.25

15 Αυγούστου στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν με την κατάπαυση πυρός στο τραπέζι

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
09.08.25

Οι ουκρανικές αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)
08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο