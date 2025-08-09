Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή
Γαλλική πρόταση για μαχητικό 5ης γενιάς • Το σχέδιο συζητήθηκε στη συνάντηση Μακρόν - Μερτς στο Βερολίνο
- Η Ουκρανία θα κάνει παραχωρήσεις, λέει ο Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν
- Καμπανάκι Τραμπ για νέα «Μεγάλη Ύφεση» στις ΗΠΑ
- Η απόγνωση σε μια φωτογραφία – Η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει τα πάντα στην Κερατέα
- Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Γαλλική πρόταση για μαχητικό 5ης γενιάς
Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή
• Το σχέδιο συζητήθηκε στη συνάντηση Μακρόν – Μερτς στο Βερολίνο
• Και η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή στο project
• Η διασύνδεση με drones και ο ρόλος της Ντασό
• Τι απαντούν οι χώρες που συμπαράγουν τα Γιουροφάιτερ
=============
Δυο κάλπες, ένας νόμος και όλα τα σενάρια
Εκλογές: Τόσο μακριά, τόσο κοντά
• Η διπλή προσφυγή και οι συνεργασίες υπό προϋποθέσεις
=============
Μπαντρ Αμπντελάτι
Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών
Τι συνεπάγεται η απόφαση για τη Μονή Σινά
Θεόφιλος
Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Το Σινά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου
=============
Καλώδιο και Λιβύη
Τα δύο στοιχήματα του φθινοπώρου
=============
Ερευνα
Η καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα είναι…
• 12 άνθρωποι του σινεμά επιλέγουν
=============
Ενας νεκρός
Πύρινος όλεθρος στην Κερατέα
=============
Φρενίτιδα
Κινεζική εισβολή μέσω μίας… κούκλας
=============
Γενετικός έλεγχος
Τι θα κάνατε αν ξέρατε ότι το παιδί σας θα αρρωστήσει
=============
Σε θάλασσες και πισίνες
395 άνθρωποι πνίγηκαν στην Ελλάδα το 2024
- Γάζα: Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Κυριακή
- Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή
- Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
- Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 09.08.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις