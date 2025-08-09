Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Γαλλική πρόταση για μαχητικό 5ης γενιάς

Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή

• Το σχέδιο συζητήθηκε στη συνάντηση Μακρόν – Μερτς στο Βερολίνο

• Και η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή στο project

• Η διασύνδεση με drones και ο ρόλος της Ντασό

• Τι απαντούν οι χώρες που συμπαράγουν τα Γιουροφάιτερ

=============

Δυο κάλπες, ένας νόμος και όλα τα σενάρια

Εκλογές: Τόσο μακριά, τόσο κοντά

• Η διπλή προσφυγή και οι συνεργασίες υπό προϋποθέσεις

=============

Μπαντρ Αμπντελάτι

Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών

Τι συνεπάγεται η απόφαση για τη Μονή Σινά

Θεόφιλος

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Το Σινά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου

=============

Καλώδιο και Λιβύη

Τα δύο στοιχήματα του φθινοπώρου

=============

Ερευνα

Η καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα είναι…

• 12 άνθρωποι του σινεμά επιλέγουν

=============

Ενας νεκρός

Πύρινος όλεθρος στην Κερατέα

=============

Φρενίτιδα

Κινεζική εισβολή μέσω μίας… κούκλας

=============

Γενετικός έλεγχος

Τι θα κάνατε αν ξέρατε ότι το παιδί σας θα αρρωστήσει

=============

Σε θάλασσες και πισίνες

395 άνθρωποι πνίγηκαν στην Ελλάδα το 2024