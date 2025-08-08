newspaper
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025

Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Spotlight

Σχεδόν εκατό χιλιάδες κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν από τον Ιούλιο του 2024 στο Σουδάν, χώρας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος τα τελευταία δυόμισι χρόνια, τόνισε χθες Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προειδοποιώντας ταυτόχρονα εναντίον της επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τον υποσιτισμό, τους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς πληθυσμών και τις ασθένειες (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από βίντεο του Reuters).

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στη Γενεύη.

«H ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους

«Η χολέρα εξαπλώθηκε στο Σουδάν, όλες οι πολιτείες έχουν αναφέρει επιδημίες. Εχουν καταγραφεί σχεδόν 100.000 κρούσματα από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς», συνέχισε.

Εκστρατείες εμβολιασμού από το στόμα εναντίον της χολέρας έγιναν σε πολλές πολιτείες, ιδίως στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα, σημείωσε ο Δρ. Τέντρος.

Ομως «οι πρόσφατες πλημμύρες, που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας, αναμένεται να χειροτερέψουν τον υποσιτισμό και να τροφοδοτήσουν νέα επεισόδια χολέρας, ελονοσίας, δάγκειου πυρετού και άλλων ασθενειών», προειδοποίησε ακόμη ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Η χολέρα είναι λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος, μεταδιδόμενη ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae.

Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς μέσα σε μερικές ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά — πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Παρατηρείται παγκόσμια αύξηση των κρουσμάτων της χολέρας και γεωγραφική εξάπλωση των επιδημιών από το 2021.

Τρώνε ζωοτροφές

Οσο για την πείνα, ο Δρ. Τέντρος στάθηκε στις πληροφορίες για την κατάσταση στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, υπό πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο: οι κάτοικοι φέρονται να τρώνε ζωοτροφές για να επιβιώσουν.

Σ’ όλο το Σουδάν, εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα και υπολογίζεται πως περίπου 770.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών θα υποστούν ακραίο οξύ υποσιτισμό φέτος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Από τον Απρίλιο του 2023, η χώρα είναι βυθισμένη στον ανελέητο πόλεμο δυο στρατηγών για την εξουσία: του αρχηγού του στρατού, του Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και του μέχρι τότε δεξιού του χεριού, του επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έχει μετατρέψει πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα
«Μεταβατική» κυβέρνηση 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του παίκτη.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
