Κρίμα το καλό έργο του Βιτόρια, να χαλάει από μία ανορθογραφία

Είχαμε τον Τζακ Μπάτλαντ, τώρα πέσαμε πάνω και στον Ρίζνικ… Ο Σκωτσέζος γκολκίπερ ήταν αυτός που σε δύο παιχνίδια άντεξε στην πολιορκία του Παναθηναϊκού και έδωσε την πρόκριση στη Ρέιντζερς. Μαζί προφανώς με τα λάθη των παικτών του Ρουί Βιτόρια. Ο Ντμίτρο Ρίζνκικ δεν απέκρουσε τόσα σουτ όσα ο Μπάτλαντ, όμως είχε εξίσου δύσκολες επεμβάσεις. Με αποκορύφωμα φυσική την εκτίναξη του στο «γάμα» στο σουτ του Πελίστρι στο 45’ και την σωστή πτώση του στο 80’ στο πλασέ του Σβιντέρσκι.

Εκεί αν παρατηρήσει κάποιος προσεκτικά το ριπλέι, ο Ουκρανός τερματοφύλακας μοιάζει να έχει καταλάβει που θα πλασάρει ο Πολωνός επιθετικός του Τριφυλλιού και δίνει κλίση στο σώμα του για να πέσει λίγο νωρίτερα. Μία σωματική μετατόπιση που αποδείχτηκε σωτήρια για τη Σαχτάρ και στέρησε από τον Παναθηναϊκό ένα μικρό προβάδισμα για τη ρεβάνς της Κρακοβίας.

Προφανώς, ο Μπάτλαντ και ο Ρίζνικ δεν στάθηκαν τυχεροί. Είναι εξαιρετικοί τερματοφύλακες και το έδειξαν. Οι «πράσινοι» για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν είχαν τα κατάλληλα τελειώματα και μοιραία δεν σκόραραν. Ορθά διαπιστώνουμε την παραγωγική δουλειά του Ρουί Βιτόρια στην προετοιμασία, αλλά με απολογισμό ενός γκολ σε τρία επίσημα ματς, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει υψηλές βλέψεις.

Εξυπακούεται ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά στο ποδόσφαιρο και άρα, δεν θα δούμε εντυπωσιακή μεταμόρφωση στη ρεβάνς. Αλλά αν δεν μπουν γκολ, δεν θα έρθει και η πρόκριση…

Ο Πορτογάλος προπονητής υπερασπίστηκε τους ποδοσφαιριστές του για την αδυναμία στο σκοράρισμα (και ίσως με μία αίσθηση στεναχώριας) κατέφυγε στη μεταφυσική. «Σε εισαγωγικά, κάτι μας χρωστάει το ποδόσφαιρο» δήλωσε ο Βιτόρια σε μία αποστροφή της συνέντευξης Τύπου και το επανέλαβε με άλλο τρόπο ύστερα από λίγο: «Είναι κάτι που μπορεί να γυρίσει και θα γυρίσει. Δεν μπορεί να μη γυρίσει!».

Ο υπογράφων δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία ή τη βεβαιότητα του Ρουί Βιτόρια ότι οι παίκτες του θα αρχίσουν ξαφνικά να σκοράρουν. Η εκτελεστική δεινότητα βελτιώνεται σε ένα μικρό βαθμό με τη δουλειά στην προπόνηση και με την τόνωση της αυτοπεποίθησης. Όμως ένας παίκτης πρέπει να έχει την έμφυτη ικανότητα για να σκοράρει, αλλιώς δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Οπότε, στον ένα μήνα που έχουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, επιβάλλεται να αγοράσουν αυτό το χαρακτηριστικό. Με δύο-τρεις μεσοεπιθετικούς που θα έχουν γεμάτα στατιστικά με γκολ και βοηθήσουν το έργο του Ρουί Βιτόρια. Η ενίσχυση του ρόστερ δεν θα έχει αντίκτυπο για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να παρουσιαστεί πιο δυνατός στα Play Off, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Γιατί θα είναι οδυνηρό για μία δουλειά που έχει τόσο καλές προοπτικές, να καταστραφεί από μία σοβαρή έλλειψη, που αποτελεί κοινή διαπίστωση και υπάρχει το περιθώριο για τη διόρθωση της. Η ιδιοκτησία της ΠΑΕ διαθέτει χρήμα για τις αναγκαίες μεταγραφές και εναπόκειται στα αρμόδια στελέχη να προχωρήσουν στις κατάλληλες κινήσεις…