Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Οι επιστήμονες έχουν βρει ισχυρές ενδείξεις πως υπάρχει ένας γιγαντιαίος πλανήτης αερίου στο πλησιέστερο αστρικό σύστημα προς το δικό μας. Σε απόσταση τεσσεράμισι ετών φωτός, ο άψυχος πλανήτης μπορεί να είναι ένας κοντινός γείτονας της Γης από αστρονομική άποψη και θα μπορούσε να έχει φεγγάρια που να υποστηρίζουν τη ζωή.

Τα σημάδια εντοπίστηκαν στο αστρικό σύστημα Άλφα Κενταύρου από το ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Ο πιθανός πλανήτης εντοπίστηκε πέρυσι, αλλά είχε εξαφανιστεί σε μεταγενέστερες παρατηρήσεις. Οι αστρονόμοι πρέπει τώρα να τον αναζητήσουν ξανά για να αποδείξουν ότι υπάρχει σίγουρα.

Οι επιστήμονες είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με αυτή την ανακάλυψη λόγω των ομοιοτήτων μεταξύ του άστρου του εξωπλανήτη και του Ήλιου μας. «Τέσσερα έτη φωτός είναι πολύς καιρός, αλλά σε γαλαξιακούς όρους, είναι πολύ κοντά βρίσκεται στη γειτονιά μας», δήλωσε η Δρ Κάρλι Χόουετ, αναπληρώτρια καθηγήτρια διαστημικής οργανολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Βρίσκεται γύρω από ένα άστρο που μοιάζει με τον Ήλιο και έχει περίπου την ίδια θερμοκρασία και φωτεινότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να σκεφτούμε κατοικήσιμους κόσμους», πρόσθεσε. Ο πλανήτης θα ήταν παρόμοιος με τους αέριους γίγαντες του ηλιακού μας συστήματος, τον Κρόνο και τον Δία, και θα ήταν τυλιγμένος σε ένα παχύ νέφος αερίου.

Οι δορυφόροι του θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τη ζωή, αλλά θα μπορούσε να έχει φεγγάρια που είναι κατοικήσιμα. Ο Δίας και ορισμένοι άλλοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έχουν παγωμένα φεγγάρια, τα οποία οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη ζωή, όπως την ξέρουμε. Οι επιστήμονες ερευνούν επί του παρόντος αυτή την πιθανότητα σε αποστολές που ονομάζονται Europa Clipper και Juice.

Αλλά αυτοί οι πλανήτες είναι μακριά από τον ήλιο που μας δίνει ζωή. Ο πιθανός «νέος» πλανήτης είναι συγκριτικά κοντά στο άστρο του. Τα σημάδια εντοπίστηκαν με άμεση απεικόνιση από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο είναι το πιο κοντινό μέσο που έχουν οι επιστήμονες για να φωτογραφίσουν μακρινά αντικείμενα.

«Αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες παρατηρήσεις, ακόμη και με το πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο στον κόσμο, επειδή αυτά τα αστέρια είναι πολύ φωτεινά, βρίσκονται κοντά και κινούνται γρήγορα στον ουρανό», δήλωσε ο Τσαρλς Μπέιχμαν από το Jet Propulsion Laboratory της NASA και συν-πρώτος συγγραφέας των νέων ανακαλύψεων.

Αυτά τα αστέρια δημιουργούν τεράστιες ποσότητες φωτεινού φωτός που μπορούν να αποκρύψουν τα κοντινά αντικείμενα. Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο ο πλανήτης εντοπίστηκε μία φορά, τον Αύγουστο του 2024, αλλά στη συνέχεια φαινόταν να έχει εξαφανιστεί όταν οι επιστήμονες τον αναζήτησαν ξανά.

Πως μπορούν να επιβεβαιώσουν το εύρημα

«Πιθανώς ο πλανήτης βρισκόταν είτε πίσω από το αστέρι είτε πολύ κοντά για να είναι ορατός. Χρειάζεται και λίγη τύχη», δήλωσε η Δρ Χόουετ.

Οι αστρονόμοι θα αναζητήσουν τώρα περισσότερα σημάδια του πλανήτη. Ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν ένα νέο τηλεσκόπιο της NASA, το Grace Roman Space Telescope, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Μελλοντικές παρατηρήσεις από το James Webb Space Telescope θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να μας πουν από τι αποτελείται ο πλανήτης, χρησιμοποιώντας κάτι που ονομάζεται φασματική απεικόνιση (σ.σ. μαρτυρά τα χημικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε έναν πλανήτη ή δορυφόρο).

Αυτό θα δημιουργήσει μια πιο λεπτομερή εικόνα για το πώς μοιάζει και πόσο κατοικήσιμα θα μπορούσαν να είναι οι δορυφόροι που περιστρέφονται γύρω του.