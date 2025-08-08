Ελεύθερος με πειορισμούς ο καπετάνιος για το ατύχημα στα Νέα Στύρα

Μετά την απολογία του για το σοβαρό ατύχημα το οποίο έγινε στα Νέα Στύρα, όπου φέρι μποτ προσάραξε σε ξέρα προκαλώντας ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες, ο καπετάνιος του πλοίου αφέθηκε ελεύθερος.

Ο καπετάνιος του μοιραίου φέρι μποτ το οποίο ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τα Νέα Στύρα, οδηγήθηκε στον ανακριτή Χαλκίδας το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι.

Με κοινή απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της παρουσίασης του στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, αναφέρει το evima.gr.

Ο καπετάνιος από την πρώτη στιγμή που έγινε το ατύχημα στα Νέα Στύρα υποστήριξε πως προσάραξε στη ξέρα καθώς υπήρξε βλάβη στα πηδάλια, παρά το πόρισμα του νηογνώμονα που αναφέρει πως δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα.