Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και περισσότεροι από 100 αγνοούμενοι είναι ο προσωρινός απολογισμός των πλημμυρών και κατολισθήσεων που έπληξαν χθες Τρίτη το κρατίδιο Ουταραραχάντ στη βόρεια Ινδία.

Devastating floods destroy homes and hotels in Kheerganga, Dharali village, Uttarakhand, India (05.08.2025) #Flood #Flooding pic.twitter.com/Nnl6dHqw5D

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στα οποία διακρίνεται χείμαρρος λάσπης να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του στο χωριό Νταράλι, στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Κάτοικοι ούρλιαζαν καθώς έτρεχαν να σωθούν από ορμητικό χείμαρρο που σάρωσε την πλαγιά του βουνού.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως σχεδόν 150 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο Νταράλι και βοήθησαν στη διάσωση περίπου 20 εγκλωβισμένων.

🚨New Terrifying Video: Sudden Cloudburst Triggers Deadly Mudslide in Dharali, Uttarakhand, India.

You can see people fleeing as a massive wall of mud barrels through, crushing buildings and hotels.

Initial reports suggest 4 dead, but the toll could be higher. pic.twitter.com/z5S0Vs2ULW

