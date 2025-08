Περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης την Κυριακή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από υεμενίτες αξιωματούχους και εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης – ΔΟΜ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

🔴 At least 68 irregular African migrants were killed when a boat capsized off the coast of Yemen

🌊 The boat with dozens of migrants, mostly from Ethiopia, sank off the coast of Abyan province in southern Yemen at dawn due to bad weather conditions ⤵️ pic.twitter.com/ohFttySCbM

— Anadolu English (@anadoluagency) August 4, 2025