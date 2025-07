«Μαζί και πάλι, για νέες κορυφές»: Ο Ολυμπιακός παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2025-26 στο νέο μουσείο! (vid)

Με ένα ποστάρισμα στα social media του συλλόγου, ο Ολυμπιακός έκανε τα αποκαλυπτήρια της εντυπωσιακής νέας εντός έδρας εμφάνισης, ενόψει της σεζόν 2025-26, όπως είχε προϊδεάσει τον κόσμο του.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αγωνίζονται με ερυθρόλευκη εμφάνιση, κλασική ριγωτή, στα παιχνίδια τους στο Καραϊσκάκη, κάνοντας την παρουσίαση με ένα απίθανο βίντεο.

Από εκεί και πέρα, τα αποκαλυπτήρια της νέας «ερυθρόλευκης» φανέλας πραγματοποιήθηκε στο νέο μουσείο της ομάδας, το οποίο θα ανοίξει τις επόμενες μέρες τις πόρτες του για το κοινό, με τις πρώτες εικόνες από τους χώρους του να προκαλούν δέος.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!

Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!

TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!

Introducing our 2025/26 home kit!

#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasgr #createdwithadidas @adidasfootball pic.twitter.com/SQ5HroqLGl

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 31, 2025