Πώς η υπόθεση Έπσταϊν διχάζει την διαδικτυακή κοινότητα των Maga συνωμοσιολόγων

Οι μάχες που μαίνονται μεταξύ των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένους από τους πιο συνωμοσιολογικούς χώρους του διαδικτύου υποδηλώνουν ότι η επιλογή που έχει να κάνει ο Τραμπ σχετικά με την δημοσιοποίηση των αρχείων για την υπόθεση Έπσταϊνδεν είναι καθόλου εύκολη.

Σε αυτούς τους χώρους, οι χρήστες συζητούν αν πρέπει να εμπιστευτούν τον Λευκό Οίκο και κάνουν εικασίες για το τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια, σύμφωνα με το BBC.

«Μην αποσπάστε από τα τσιράκια του Έπσταϊν», έγραψε ένας σχολιαστής που δηλώνει την αταλάντευτη υποστήριξή του στον Τραμπ στο TheDonald, ένα δημοφιλές φόρουμ γεμάτο ειδήσεις, συνωμοσιολογικές θεωρίες και γλώσσα που κυμαίνεται από χυδαία έως εξαιρετικά προσβλητική.

«Δεν έχω ζητήσει ούτε μία φορά να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία του Έπσταϊν, γιατί δεν είμαι εντελώς [ηλίθιος]», πρόσθεσε ο σχολιαστής.

Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν είναι καθολική.



«Διαφάνεια για τον Έπσταϊν ΤΩΡΑ!!!», ήταν μια από τις απαντήσεις.

Ένας άλλος χρήστης επέκρινε τον πρόεδρο για τις πρόσφατες δηλώσεις του, στις οποίες επέκρινε τους υποστηρικτές του για το γεγονός ότι επικεντρώνονται στο θέμα του Έπσταϊν:

«Μην επιτίθεσαι στη δική σου βάση… Αυτό σε κάνει να φαίνεσαι ένοχος».

Καθώς η υπόθεση συνεχίζεται οι διαδικτυακοί χώροι που υποστηρίζουν τον Τραμπ είναι διχασμένοι, όπως και οι πιο μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι.

Ο Τραμπ ήταν φίλος με τον Έπσταϊν στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα στο πλαίσιο των ερευνών για τον πρώην φίλο του.



Ο πρόεδρος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός στο να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τον Έπσταϊν. Ωστόσο, άλλαξε τη θέση του νωρίτερα αυτό το μήνα, λέγοντας ότι η υπόθεση έχει κλείσει.

Η απογοήτευση για την τροπή αυτή εκφράζεται τώρα από ορισμένους εξέχοντες συμμάχους του προέδρου.

«Κοιτάξτε, η θέση μου είναι η ίδια κάθε φορά που μου κάνετε αυτή την ερώτηση», δήλωσε ο Θόμ Τίλις, γερουσιαστής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ, ο οποίος έχει μερικές φορές έρθει σε σύγκρουση με τον Τραμπ.

Sen. Thom Tillis on Epstein: «Release the damn files. It makes no sense to me…The promise to release the file during the campaign was either overplayed and we got a nothing burger or it’s something really disturbing,..This is gonna be an issue all the way through next year.» pic.twitter.com/ctvnxlyDit

— Republican Accountability (@AccountableGOP) July 23, 2025