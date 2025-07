Πέθανε ο βραβευμένος με Γκράμι τζαζίστας Τσακ Μαντζιόνε σε ηλικία 84 ετών

Ο Τσακ Μαντζιόνε , ο βραβευμένος με Γκράμι ηγέτης τζαζ μπάντας και μουσικός που σημείωσε μια απρόσμενη επιτυχία στο top 5 το 1977 με το τζαζ ορχηστρικό «Feels So Good», πέθανε σε ηλικία 84 ετών, σύμφωνα με μια ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Γεννημένος στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης στις 29 Νοεμβρίου 1940, ο Μαντζιόνε ξεκίνησε από νωρίς εμφανίσει και ηχογραφήσεις μαζί με τον αδελφό του, τον Γκασπάρ «Γκαπ» Μαντζιόνε στα πλήκτρα, ως Mangione Brothers.

Αφού αποφοίτησε από την περίφημη Eastman School of Music στην πόλη του, έπαιξε τρομπέτα με τον διάσημο Αρτ Μπλέικι στους Art Blakey’s Jazz Messengers, καθώς και με διάφορα άλλα συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένης της ηχογράφησης του άλμπουμ «Friends & Love…A Chuck Mangione Concert» με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότσεστερ το 1970.

Η φήμη του Μαντζιόνε αυξήθηκε με τις επόμενες ηχογραφήσεις των συνθέσεών του, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού άλμπουμ «Chase the Clouds Away» του 1975, το ομώνυμο τραγούδι του οποίου χρησιμοποιήθηκε στην κάλυψη των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1976, και του βραβευμένου με Grammy «Bellavia» το 1977.

Το άλμπουμ με το οποίο ο Μαντζιόνε άγγιξε την φήμη

Ωστόσο, ήταν το άλμπουμ του Μαντζιόνε «Feels So Good» του 1977 και το ομώνυμο ποπ ραδιοφωνικό του κομμάτι που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό. Με τον Μαντζιόνε να παίζει κορνέτο (έχει διαφορές από την τρομπέτα) και συνοδευόμενο από το μακροχρόνιο κουαρτέτο του, τον κιθαρίστα Γκραν Γκάισμαν , τον μπασίστα Τσαρλς Μικς, του πολυτάλαντο Κρις Βαντάλα και του Τζέιμς Μπράντλεϊ Τζ. στα κρουστά, το single έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard Hot 100 singles chart.

Το άλμπουμ έφτασε μέχρι στο νούμερο 2 του Billboard 200 albums chart, δεύτερο μόνο μετά το soundtrack του «Saturday Night Fever» των Bee Gees. Το «Feels So Good» τελικά πιστοποιήθηκε από την RIAA ως διπλά πλατινένιο για πωλήσεις άνω των δύο εκατομμυρίων αντιτύπων.

Τα επόμενα άλμπουμ του Μαντζιόνε περιλάμβαναν το χρυσό soundtrack του 1978 για την ταινία του Άντονι Κουίν «Children of Sanchez», το ομώνυμο τραγούδι του οποίου χάρισε στον Μαντζιόνε το δεύτερο από τα δύο Γκράμι της καριέρας του.

Το άλμπουμ «Fun and Games» του 1979, το οποίο επίσης πιστοποιήθηκε ως χρυσό, περιλάμβανε το single «Give It All You Got», το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1980 από το ABC και κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Grammy. Ο Μαντζιόνε είχε 13 υποψηφιότητες για Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων των δύο νικών του.

Ο Μαντζιόνε κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο το 2000

Ο Μαντζιόνε ηχογράφησε περίπου 30 άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας του, το τελευταίο από τα οποία ήταν το «Everything for Love» που κυκλοφόρησε το 2000.

Η δημοτικότητά του μειώθηκε μετά την ακμή του στη δεκαετία του 1970, αλλά παρέμεινε σημείο αναφοράς της ποπ κουλτούρας μέχρι και τη δεκαετία του 2000, προωθώντας την εικόνα του με έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο ως φωνή στην τηλεοπτική κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων «King of the Hill», όπου υποδύθηκε μια υπερβολική εκδοχή του εαυτού του, όπως εμφανιζόταν στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Feels So Good».

Το 2012, ο Μαντζιόνε εισήχθη στο Rochester Music Hall of Fame, το οποίο τον παραθέτει να λέει: «Αν είσαι ειλικρινής και παίζεις με αγάπη, οι άνθρωποι θα καθίσουν και θα ακούσουν… η μουσική μου είναι το άθροισμα όλων όσων έχω βιώσει».