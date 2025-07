Αυξάνεται ο θλιβερός απολογισμός των θυμάτων από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στη Νότια Κορέα, που προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες και καταστροφές, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει σήμερα τους 14 και των αγνοουμένων τους 12.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο αγνοούνται στην πόλη-θέρετρο Γκαπιόνγκ της Νότιας Κορέας έπειτα από κατολίσθηση που καταπλάκωσε σπίτια, ενώ και οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώνονται για τέταρτη ημέρα στη χώρα και είναι πιθανό να σταματήσουν σήμερα, σύμφωνα με σημερινή πρόβλεψη της κυβερνητικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας, ενώ αναμένονται καύσωνες αμέσως μετά.

