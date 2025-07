Η Ισπανία, το «κυνήγι μεταναστών» από τη Βόρεια Αφρική και ο ακροδεξιός εσμός

Όπως κάθε βράδυ από την περασμένη Παρασκευή, όταν άναψε το φυτίλι των άγριων ταραχών στο Τόρε Πατσέκο στη νοτιοανατολική Ισπανία, οι κάτοικοι σε γειτονιές μεταναστών -κυρίως από τη Βόρεια Αφρική- ήταν προετοιμασμένοι για τα χειρότερα.

Παρά τα αστυνομικά μπλόκα που έχουν στηθεί στην περιοχή, ήταν προετοιμασμένοι για ακόμη μια νύχτα βίαιων συγκρούσεων με ομάδες ακροδεξιών κουκουλοφόρων, που τις τελευταίες ημέρες συνέρρευσαν σε αυτή την πόλη της αυτόνομης κοινότητας της Μούρθια από διάφορες περιοχές της χώρας, συμμετέχοντας σε ένα εφιαλτικό «κυνήγι μεταναστών».

Έπειτα από τέσσερα χαοτικά μερόνυχτα -και κυρίως νύχτες- το ξημέρωμα της Τρίτης βρήκε το Τόρε Πατσέκο των περίπου 41.000 κατοίκων σε μια ανήσυχη ηρεμία.

Ο φόβος για έναν νέο γύρο ταραχών είναι διάχυτος στην ντόπια κοινωνία.

Πρωτίστως στο ένα τρίτο του πληθυσμού που είναι μετανάστες αφρικανικής καταγωγής, πολλοί δεύτερης γενιάς. Οι περισσότεροι εργάζονται εδώ και χρόνια στα αγροκτήματα της περιοχής: από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας.

Με ψηφοθηρικές διαθέσεις, η ισπανική ακροδεξιά τους έβαλε συλλήβδην στο «στόχαστρο», μετά τον βάναυσο ξυλοδαρμό ενός 68χρονου ντόπιου, την περασμένη εβδομάδα.

Βιντεοσκοπημένη, η επίθεση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους επιτιθέμενους να ακούγονται με ξένη προφορά.

Εν μέσω των ταραχών στο Τόρε Πατσέκο η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών υπόπτων, εκ των οποίων ο ένας εντοπίστηκε στο βορρά, στη Χώρα των Βάσκων.

Αν και η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες, κυρίως ακροδεξιών απόψεων, είχαν ήδη αποφανθεί για το ποιοι είναι οι ένοχοι: νεαροί Βορειοαφρικανοί μετανάστες.

Το χέρι τους είχε ήδη οπλίσει το ρατσιστικό μίσος που μεθοδικά υποδαυλίζει το ανερχόμενο στην Ισπανία ακροδεξιό κόμμα Vox.

Και όχι μόνο…

