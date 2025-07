Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αντιμεταναστευτικές ταραχές που ξέσπασαν για δεύτερη νύχτα στην κωμόπολη Τόρε Πατσέκο στην νοτιοανατολική Ισπανία αφότου ένας συνταξιούχος ξυλοκοπήθηκε, όπως λένε οι αρχές.

Παρά τη μεγάλη αστυνομική παρουσία, ομάδες οπλισμένες με γκλομπ περιφέρονταν στους δρόμους αναζητώντας άτομα με ξένη καταγωγή, ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα La Opinión de Murcia και αναμεταδίδει ο Guardian.

Δείτε βίντεο μετά από επίθεση σε μαγαζί μετανάστη:



Η περιφερειακή κυβέρνηση δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη για τα βίαια επεισόδια.

Οι ταραχές ξέσπασαν αφού ένας 68χρονος άνδρας δήλωσε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι ξυλοκοπήθηκε στον δρόμο την Τετάρτη από τρεις νεαρούς βορειοαφρικανικής καταγωγής.

Η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δημαρχείο διοργάνωσε διαδήλωση την Παρασκευή, η οποία επρόκειτο να είναι ειρηνική, αλλά ακροδεξιά στοιχεία φώναξαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως σημειώνει ο Guardian.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇪🇸 Migrants Beat Retiree, Causing Riots in Spain

🔹 Massive street riots have erupted in the Spanish city of Torre-Pacheco after a group of migrants attacked a 68-year-old local man. The elderly man was beaten, filmed and posted on TikTok, apparently as part of an online… pic.twitter.com/klKUuA5xBX

— Uncensored News (@uncensorednews9) July 14, 2025