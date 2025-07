Το όχημα χτύπησε πλήθος έξω από κλαμπ στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα νωρίς το πρωί του Σαββάτου και φαίνεται ότι έγινε σκόπιμα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, όπως ανέφερε το NBC news. O μάρτυρας στο βίντεο που παρουσιάζουμε καταγράφει το λιντσάρισμα του οδηγού από παρευρισκόμενους στο συμβάν. Οι σκηνές είναι ιδιαίτερα σκληρές ακόμα και μετά την επεξεργασία.

Ένας άνδρας βγήκε σηκωτός από το αυτοκίνητό του και αργότερα πυροβολήθηκε από παρευρισκόμενους, αφού, σύμφωνα με την αστυνομία, έριξε σκόπιμα ένα όχημα πάνω σε πλήθος στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και τουλάχιστον 23 άλλοι να τραυματιστούν έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Ανατολικό Χόλιγουντ νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Οι αστυνομικοί του LAPD ανταποκρίθηκαν σε κλήση για επίθεση με φονικό όπλο κοντά στην περιοχή της λεωφόρου Βερμόντ και της λεωφόρου Σάντα Μόνικα γύρω στις 2 π.μ.

«Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν τον οδηγό να δέχεται επίθεση από παρευρισκόμενους και διαπίστωσαν ότι είχε τραυματιστεί από πυροβόλο όπλο», ανέφερε το LAPD σε μια ενημέρωση.

Οι κάμερες στην περιοχή εξακολουθούν να ελέγχονται, αλλά το περιστατικό φαίνεται ότι ήταν σκόπιμο και όχι ατύχημα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες.

Ο αρχιφύλακας του LAPD Τράβις Γουόρντ δήλωσε ότι ο οδηγός πυροβολήθηκε μετά τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μπήκε στο χειρουργείο. Για το λόγο αυτό, είπε, το LAPD δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει αν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν ένα γκρίζο όχημα που είχε διαλυθεί στο πεζοδρόμιο και συντρίμμια διασκορπισμένα στο έδαφος. Διακρίνονται τουλάχιστον δώδεκα πυροσβέστες δίπλα σε έναν αριθμό ανθρώπων που κάθονται στο έδαφος πάνω σε κουβέρτες. Σε μια άλλη εικόνα, πυροσβέστες φαίνεται να βοηθούν να σηκωθεί κάποιος από το έδαφος δίπλα στο αυτοκίνητο.

