Μαρκ Στάιν: «Ο Παναθηναϊκός ήταν από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για τον Ντόντα Χολ»

«Υπογράφει για τρία χρόνια ο Χολ – Συμφώνησαν για το buy out Ολυμπιακός και Μπασκόνια», αναφέρει το πιο πρόσφατο δημοσίευμα από το εξωτερικό. Με τους «ερυθρόλευκους» να φαίνεται πως προσθέτουν ένα σημαντικό «όπλο» στη ρακέτα τους.

Με τον 28χρονο σέντερ ασχολήθηκε ο Μαρκ Στάιν. Ο γνωστός δημοσιογράφος του NBA, μετά τα ποσταρίσματα για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, με τα οποία εξέφρασε την άποψή του ότι θα είναι παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς του χρόνου, έκανε νέα ανάρτηση σχετικά με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το «τριφύλλι» εξέφρασε ενδιαφέρον για τον Χολ που καταλήγει στον Ολυμπιακό, καθώς οι «πράσινοι» φέρεται να είναι μεταξύ των ομάδων οι οποίες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τον 28χρονο ψηλό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε σε tweet του: «Ο πρωην NBAer Ντόντα Χολ έχει νέα συμφωνία με τον Ολυμπιακό, έπειτα από μακροχρόνιο ενδιαφέρον από την ελληνική υπερδύναμη. Ο Ντονάτας Ουρμπόνας αναφέρει τριετή συμφωνία η οποία θα επανενώσει τον Χολ με τον πρώην συμπαίκτη του στους Νάγκετς, Εβάν Φουρνιέ.

Ex-NBA big man Donta Hall has a new deal with Olympiacos after longstanding interest from the Greek power.@urbodo reports a three-year deal to reunite Hall with former Magic teammate Evan Fournier.

I’m told Panathinaikos was among the teams to express recent interest in Hall. https://t.co/TfUhtskOKa

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 17, 2025