Χρειάστηκε μια ολόκληρη ημέρα στους κατοίκους του χωριού Σακ αλ Νάουμ, στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν του Σουδάν, για να θάψουν τους νεκρούς τους έπειτα από πολυαίμακτη επίθεση που εξαπέλυσαν το Σάββατο στοιχεία των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης – ΔΤΥ (Φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @thesudantimes).

«Την Κυριακή, συγκεντρώσαμε τα πτώματα από δρόμους του χωριού και το εσωτερικό σπιτιών. Θάψαμε 200 ανθρώπους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο «Σάλεχ Αμπντελραχίμ» — χρησιμοποίησε ψευδώνυμο, λόγω της ανησυχίας πως θα υποστεί αντίποινα.

Over the past 24hrs the RSF militia has massacared over 200 civilians across 5 villages in North Kordufan. The clip on the right shows a mass grave being dug to bury 48 civilians in the village of Umm Girfa. pic.twitter.com/QF9ijyE5jc

Ο κ. Αμπντελραχίμ, 34 ετών, εκφράστηκε σε περιοχή κοντά σε θέσεις των ΔΤΥ μέσω δορυφορικής σύνδεσης, παρακάμπτοντας έτσι τη διακοπή σχεδόν όλων των τηλεπικοινωνιών.

Η επίθεση των ΔΤΥ – σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023 – εγγράφεται σε σειρά επιχειρήσεών τους τις τελευταίες ημέρες εναντίον κοινοτήτων στην περιοχή, κάπου 250 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει τα εγκλήματα και των δυο αντιμαχόμενων πλευρών, στις εφόδους του Σαββατοκύριακου σκοτώθηκαν σχεδόν 300 άμαχοι.

Ωστόσο είναι αδύνατη η επαλήθευση οποιουδήποτε απολογισμού με ανεξάρτητο τρόπο, με δεδομένη την περιορισμένη ως ανύπαρκτη πρόσβαση μέσων ενημέρωσης στην περιοχή.

Η κατάσταση «ήταν απερίγραπτη», ανέφερε ο κ. Αμπντελραχίμ, «υπό βομβαρδισμούς του πυροβολικού, σπίτια καίγονταν με τους κατοίκους τους μέσα».

Είπε ακόμη πως κατέφθασαν οχήματα των ΔΤΥ, δεχόμενα «βροχή πυρών πολυβόλων και πληγμάτων drones». «Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά ν’ αντισταθούμε, ν’ αμυνθούμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την οργάνωση Emergency Lawyers, παραστρατιωτικοί εκτέλεσαν γυναίκες και παιδιά, πήραν αμάχους ομήρους κι έκλεψαν ζώα γύρω από την Μπάρα, πόλη υπό τον έλεγχό τους. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός της αγροτικής και κτηνοτροφικής περιοχής τράπηκε σε φυγή.

UNICEF condemns the horrific attacks in Sudan’s North Kordofan State over the weekend that reportedly killed more than 450 civilians, including 35 children and two pregnant women.

Violence against children is unconscionable. It must end!

My statement👇 https://t.co/wF1AVQ0wF2

— Catherine Russell (@unicefchief) July 15, 2025