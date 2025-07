Με απειλή για αντίμετρα απαντά η Κομισιόν στην επιστολή Τραμπ για δασμούς 30% την 1η Αυγούστου

Με την προειδοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να λάβει μέτρα για να προστατέψει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεών της, απάντησαν οι Βρυξέλλες στην επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών 30% την 1η Αυγούστου. Η ΕΕ δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά και ότι θα είναι έτοιμη για αντίμετρα, αν αυτό χρειαστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 30% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό. Επίσης, δημοσίευσε την πλατφόρμα Truth Social τις επιστολές που απέστειλε στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στην πρόεδρο του Μεξικού Κλάουντια Σαϊνμπάουμ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης απείλησε ότι, εάν η ΕΕ ή το Μεξικό αντιδράσουν με υψηλότερους δασμούς, «τότε, όποιος και αν είναι ο αριθμός που επιλέξετε να τους αυξήσετε, θα προστεθεί στο 30% που χρεώνουμε».

Στον Αμερικανό πρόεδρο απάντησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας για αντίμετρα στους δασμούς 30%. Λίγες ημέρες πριν, η Κομισιόν ενημέρωνε ότι η συμφωνία ήταν πολύ κοντά.

«Σημειώνουμε την επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, στην οποία περιγράφεται ένας αναθεωρημένος δασμολογικός συντελεστής και ένα νέο χρονοδιάγραμμα», αναφέρει στη δήλωσή της.

Και προσθέτει: «Η επιβολή δασμών 30% στις εξαγωγές της ΕΕ θα διατάρασσε βασικές διατλαντικές αλυσίδες εφοδιασμού, εις βάρος των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των ασθενών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Λίγες οικονομίες στον κόσμο είναι ανοιχτές και τηρούν δίκαιες εμπορικές πρακτικές, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει επίσης ότι η ΕΕ «έχει δώσει σταθερά προτεραιότητα σε μια λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για διάλογο, σταθερότητα και μια εποικοδομητική διατλαντική εταιρική σχέση. Παραμένουμε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια συμφωνία έως την 1η Αυγούστου».

Αλλά επισημαίνει, «ταυτόχρονα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντιμέτρων, εάν χρειαστεί. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε να εμβαθύνουμε τις παγκόσμιες συνεργασίες μας, βασισμένες σταθερά στις αρχές του διεθνούς εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστολή ανακοίνωσης της επιβολής δασμού εισαγωγής 30% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζόταν τους τελευταίους δύο μήνες για την επίτευξη τουλάχιστον μιας προκαταρκτικής συμφωνίας, ανάλογης με αυτήν που έχει πετύχει η Βρετανία. Μιας συμφωνίας-βάση, με προοπτική σταδιακά να εξειδικευθεί, η οποία θα την προστάτευε από τη λήψη μιας επιστολής από τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα υπαγόρευε έναν νέο, οριζόντιο δασμό στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ, που αρχικά είχε προτείνει εκατέρωθεν μηδενικούς δασμούς στις εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ, τελικά είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί έναν οριζόντιο δασμολογικό συντελεστή 10%. Επίσης, ήλπιζε ότι θα μπορούσαν να μειωθούν οι δασμοί 25% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που πλήττουν κυρίως τη Γερμανία.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσει τη στήριξή του στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν και «στις προσπάθειες της Κομισιόν για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με τις ΗΠΑ».

