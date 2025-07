Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους χθες Τρίτη, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά, και εγκλώβισαν δεκάδες άλλους στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους στο θέρετρο Ρουιντόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πολιτείας και ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και επτά ετών, καθώς και ένας άνδρας παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές ορεινού θερέτρου αργά χθες στην ιστοσελίδα τους.

Σε δραματικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδοθεί από διάφορα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ένα ολόκληρο σπίτι να έχει ξεριζωθεί από τα θεμέλια και να παρασύρεται από τα καφετί, λασπωμένα νερά του ξεχειλισμένου Ρίο Ρουιντόσο, που καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

«Είδα το βίντεο. Δεν ξέρουμε εάν ήταν κάποιος στο σπίτι», δήλωσε η Ντανιέλ Σίλβα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο Νέο Μεξικό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Flash Flood New Mexico: Massive Flash flood emergency with a 20 foot flood wave, debris flow and homes floating down the Rio Ruidoso River!

Officials report the Rio Ruidoso River rose 20 feet in 30 minutes.

This is a developing story. pic.twitter.com/3rP5SOdROM

— John Cremeans (@JohnCremeansX) July 8, 2025