Ο απολογισμός των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών στο Τέξας, ο οποίος έχει ήδη ξεπεράσει τους εκατό νεκρούς, ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς χθες Τρίτη ανακοινώθηκε από επίσημη πηγή πως τουλάχιστον 161 άνθρωποι εξακολουθούν ν’ αγνοούνται (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Μόνο στην κομητεία Κερ, 161 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής του αμερικανικού Νότου, ο Γκρεγκ Αμποτ, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε βασίζεται σε πληροφορίες που έδωσαν στις αρχές φίλοι, συγγενείς και περίοικοι.

This was the horrifying view from a nurse at Camp Mystic as a bus full of campers and staff were evacuated in Kerr County, TX back on Friday, looking out at the absolute devastation left behind by flash flooding.#TXwx pic.twitter.com/96MAqs0lI9

