Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε ζώνη μείζονος καταστροφής για το Κερ Κάουντι του Τέξας, έπειτα από τις κατακλυσμιαίες βροχές και πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 59, ενώ τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους ανέρχονται σε 21, ανακοίνωσε ο τοπικός σερίφης.

Η κήρυξη της πληγείσας περιοχής σε ζώνη μείζονος καταστροφής γίνεται για να διασφαλισθεί ότι οι ομάδες αρωγής έχουν στην διάθεσή τους τους πόρους που χρειάζονται, εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι οικογένειες αυτές ζουν μία απίστευτη τραγωδία, με πολλούς νεκρούς και πολλούς ακόμη αγνοούμενους», έγραψε σε ανάρτησή του.

Η στιγμή που ολόκληρο σπίτι παρασύρεται από χείμαρρο καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο πολίτη, με το σχετικό πλάνο (στο 34:54) να κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

