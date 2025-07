Τέξας: Αγωνιώδεις έρευνες για αγνοούμενους από τις πλημμύρες – «Πρωτόγνωρο» το φαινόμενο, λένε οι αρχές

Τουλάχιστον 27 κορίτσια, τα οποία βρίσκονταν σε χριστιανική κατασκήνωση, εξακολουθούν να αγνοούνται στην κομητεία Κερ του Τέξας, έπειτα από τις σφοδρές πλημμύρες που έχουν κοστίσει τη ζωή σε 59 ανθρώπους. Αξιωματούχος της περιοχής δήλωσε ότι «δυστυχώς, περιμένουμε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί».

Επίσης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς η κομητεία είναι πολύ μεγάλη και δεν έχει καταστεί εφικτό να επικοινωνήσουν οι αρχές με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Ούτε τα συνεργεία έχουν κατορθώσει να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν κι άλλη βροχή τις επόμενες ώρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ θύματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης θα σταματήσουν μόνο όταν βρεθεί και ο τελευταίος αγνοούμενος.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι λόφοι κατά μήκος του ποταμού Γουανταλούπε στο κεντρικό Τέξας είναι διάσπαρτοι με κατασκηνώσεις και χώρους κατασκήνωσης. Η περιοχή είναι εξαιρετικά δημοφιλής και καθώς «επί αιώνες», όπως σημείωναν, οι οικογένειες πηγαίνουν εκεί για να κολυμπήσουν και να απολαύσουν την ύπαιθρο. Ειδικά κατά την αργία της 4ης Ιουλίου, η περιοχή γεμίζει από κόσμο και οι αρχές δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσοι πραγματικά αγνοούνται.

«Δεν θέλουμε καν να αρχίσουμε να κάνουμε εκτιμήσεις» για το πόσοι αγνοούνται από τις πλημμύρες, είπε ο δήμαρχος της πόλης Κέρβιλ, Ντάλτον Ράις. Και πρόσθεσε ότι τα συνεργεία έρευνας αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες, ενώ «ψάχνουν σε κάθε πιθανή τοποθεσία».

Ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λ έρι Λέιθα, επισήμανε ότι περίπου 750 κορίτσια κατασκήνωναν κατά μήκος του ποταμού το Σαββατοκύριακο. Και πρόσθεσε ότι οι πλημμύρες κατέστρεψαν την περιοχή, που βρίσκεται βόρεια του Σαν Αντόνιο.

Ήδη οι μετεωρολόγοι επικρίνουν τις αρχές γιατί δεν έλαβαν μέτρα ώστε να απομακρυνθούν οι άνθρωποι όταν άρχισαν οι βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Πόρτερ, επικεφαλής μετεωρολόγος στην AccuWeather, θα μπορούσαν να έχουν εκκενωθεί οι περιοχές και να έχουν ληφθεί και άλλα προληπτικά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου θανάτων.

«Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν δράση με βάση τις προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες που εκδίδονται, ανεξάρτητα από τις ποσότητες βροχοπτώσεων που έχουν σημειωθεί ή προβλέπονται», είπε.

Τοπικοί αξιωματούχοι στο Τέξας δήλωσαν ότι δεν περίμεναν τόσο έντονη νεροποντή. Είπαν επίσης ότι το νερό που έπεσε σε λίγες ώρες (25 εκατοστά) ισοδυναμούσε με μηνιαίες ποσότητες στην περιοχή.

«Ξέρουμε ότι έχουμε βροχές. Γνωρίζουμε ότι το ποτάμι ανεβαίνει», δήλωσε ο δικαστής της κομητείας, Ρομπ Κέλι. «Αλλά κανείς δεν το περίμενε αυτό».

Στις έρευνες για τους αγνοούμενους συμμετέχουν, εκτός από τις τοπικές υπηρεσίας, εθελοντές από περισσότερες από 6 πολιτείες. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι τα νερά από τις πλημμύρες έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και βρίσκονται στα προ της καταιγίδας επίπεδα. Τα νερά διοχετεύθηκαν στις λίμνες της περιοχής, οι οποίες είχαν χώρο, έπειτα από τη σοβαρή ξηρασία που είχε πλήξει την περιοχή το προηγούμενο διαστημα.

Η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε, που μετά τη βροχή είχε ανέβει πάνω από 6 μέτρα, τώρα βρίσκεται μόλις ένα μέτρο πάνω από τα επίπεδα πριν από την πλημμύρα.

Προς το παρόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει σχολιάσει τα τραγικά περιστατικά που συνδέονται με τις πλημμύρες στο Τέξας. Το Σάββατο είπε περιοριστεί να πει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι «η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι». Υποσχέθηκε περισσότερα ελικόπτερα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στις ΗΠΑ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως τις κόρες τους, που βρίσκονταν στην καλοκαιρινή κατασκήνωση».

I would like to express sincere condolences to all the families who have lost loved ones, in particular their daughters, who were at the summer camp, in the disaster caused by flooding of the Guadalupe River in Texas in the United States. We pray for them.

