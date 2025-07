Στους 51 ανήλθαν οι νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα), ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πολλών παιδιών που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχές του κεντρικού Τέξας την Παρασκευή, έχουν κοστίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους στην κομητεία Κερ, την πλέον πληγείσα, και σε ακόμη επτά σε άλλες τρεις κομητείες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP που βασίζεται στα επίσημα στοιχεία των τοπικών αρχών.

Δεν προλαβαίνουν οι διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους κρεμασμένους από δέντρα άλλα και από κολόνες ηλεκτροδότησης, μετά την ξαφνική καταιγίδα στο Τέξας.

Η ξαφνική καταιγίδα έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο τις αρχές που δεν πρόλαβαν να εκδώσουν εντολές εκκένωσης για τους κάτοικους στο Κερβιλ.

Σωστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων 27 κοριτσιών που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

Μέσα σε 45 λεπτά η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Γκουανταλούπε ανέβηκε 8 μέτρα.

My heart feels so heavy right now.

As of 3:30 PM on July 4th, 23 children remain missing at Camp Mystic in Hunt, Texas, along the Guadalupe River.

Please keep these kids, their families, everyone impacted by the flooding, and all the brave first responders in your prayers. pic.twitter.com/NMeykdeWL7

— Mayra Flores (@MayraFlores4TX) July 5, 2025