Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική περιοχή του Τέξας.

Μόνο η κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, θρηνεί 68 νεκρούς, «40 ενήλικους και 28 παιδιά», είπε ο Λάρι Λίθα, ο σερίφης της, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ανάμεσα στα περίπου 750 παιδιά που συμμετείχαν σε κατασκήνωση θηλέων που οργάνωσε χριστιανική συλλογικότητα πλάι σε ποτάμι δέκα κορίτσια συνεχίζουν να αγνοούνται, όπως και επιτηρητής, διευκρίνισε ο σερίφης Λίθα.

Στα θύματα σε αυτή την κομητεία προστίθενται 10 θάνατοι που καταμετρήθηκαν σε γειτονικές, ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σε όλη την πολιτεία, σε περιοχές που πλήττονται από τις πλημμύρες, έχουμε ταυτοποιήσει 41 ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται», επισήμανε, προσθέτοντας ότι είναι πολύ πιθανό ο πραγματικός αριθμός να είναι υψηλότερος, διότι είχαν κατασκηνώσει πολλοί παραθεριστές το σαββατοκύριακο της αμερικανικής εθνικής εορτής.

«Θα δούμε τον απολογισμό να ανεβαίνει σήμερα και αύριο», όσο εντοπίζονται κι άλλα πτώματα θυμάτων, προειδοποίησε ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας στο Τέξας, ο Φρίμαν Μάρτιν.

Ever seen a wall of water come crashing down a river?

This is the timelapse footage of the Llano River on July 4th at 5:10pm.

This is a naturally occurring flash flood.

Mother nature is real.

pic.twitter.com/7kIf7amSdq

— Tom Slocum for Texas 🇺🇸 (@slocumfortexas) July 5, 2025