Από τα κλαδιά ενός δέντρου πιάστηκε μία νεαρή γυναίκα στο Τέξας, στην προσπάθεια της να γλιτώσει από τις φονικές πλημμύρες. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 82 ανάμεσά τους 28 παιδιά, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με το το Sky News πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα 22 ετών από το Τέξας που σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο για να σωθεί από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι πλημμύρες.Η κοπέλα είχε παρασυρθεί περίπου 32 χιλιόμετρα μέχρι να βρει το δέντρο για να σωθεί.

🚨 AMAZING NEWS: A young girl has been found ALIVE after she was swept downstream 12 MILES here in the Texas Hill Country

She was found hanging onto a tree by first responders.

Thank God! KEEP PRAYING! 🙏🏻 pic.twitter.com/JQ3litfJoR

— Nick Sortor (@nicksortor) July 5, 2025