Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο, πως ελπίζει ότι ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τέλειωσε (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Τραμπ, στη μέση, στη διάρκεια του δείπνου με τον Νετανιάχου).

Συμπλήρωσε πως ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε νέους βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ανέφερε ακόμη πως είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Επιπλέον, είπε πως θα του άρεσε να προχωρήσει στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν όταν είναι η κατάλληλη στιγμή.

Αναφέρθηκε στο ότι η κυβέρνησή του προχώρησε στην άρση των κυρώσεων στη Συρία ώστε η χώρα να μπορέσει να προχωρήσει, προσθέτοντας πως θα μπορούσε να γίνει το ίδιο στην περίπτωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα μου άρεσε να μπορέσω, την κατάλληλη στιγμή, να προχωρήσω στην κατάργηση αυτών των κυρώσεων, να τους δώσω ευκαιρία να προχωρήσουν σε ανοικοδόμηση, επειδή θα ήθελα να δω το Ιράν να προχωρά σε ανοικοδόμηση με ειρηνικό τρόπο και όχι τριγυρίζοντας και φωνάζοντας ‘θάνατος στην Αμερική’, ‘θάνατος στις ΗΠΑ’, ‘θάνατος στο Ισραήλ’, όπως έκαναν», δήλωσε.

⚡️🇺🇸🇸🇾🇮🇷JUST IN: U.S President Trump:

“We took the sanctions off [Syria] because we want to give them a chance…& I would love to be able to, at the right time, take those sanctions off [Iran], give them a chance at rebuilding…..” pic.twitter.com/eMntPD9d1q

— Suppressed News. (@SuppressedNws) July 8, 2025