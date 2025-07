Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο τελευταίος ο οποίος πρότεινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, εν μέσω πανηγυρισμών για την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σε δείπνο στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Οι δύο ηγέτες κάθισαν με τους κορυφαίους βοηθούς τους σε δείπνο στο Μπλε Δωμάτιο του Λευκού Οίκου για να τιμήσουν την επιχείρηση στο Ιράν και να συζητήσουν τις προσπάθειες να προωθηθεί μια πρόταση εκεχειρίας 60 ημερών για την παύση της 21μηνης σύγκρουσης στη Γάζα.

«Σφυρηλατεί την ειρήνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τη μία χώρα και τη μία περιοχή μετά την άλλη», δήλωσε ο Νετανιάχου καθώς παρουσίαζε στον Τραμπ αντίγραφο της επιστολή υποψηφιότητας που έστειλε στην επιτροπή Νόμπελ.

Η έκκληση για το βραβείο ειρήνης έρχεται αφού ο Ισραηλινός ηγέτης επί χρόνια πίεζε τον Τραμπ και τους προκατόχους του να αναλάβουν στρατιωτική δράση κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να ρίξουν βόμβες εναντίον καταφυγίων και πυραύλους σε τρεις βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις (Φαρντό, Νατάνζ και Ισφαχάν).

Donald Trump- «I brought peace by blowing things up – give me the Nobel prize before I bomb Norway too»#USAirForce #Iran #IsraeliranWar#IsraelIranConflict pic.twitter.com/z3H67Wa0A1

— R S 🇮🇳🇮🇳 (@rs_rajender) June 22, 2025