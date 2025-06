Η πακιστανική κυβέρνηση ανακοίνωση χθες Παρασκευή πως προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενο την «αποφασιστική διπλωματική του παρέμβαση» στην πρόσφατη κρίση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για την αποτροπή μιας δυνητικά καταστροφικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων (στις φωτογραφίες αρχείου, επάνω, ο Τραμπ, αριστερά, και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δεξιά).

Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize

The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal…

— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) June 20, 2025