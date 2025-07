Όταν δεν «βολεύουν» τα πρακτικά τη μία είναι ανύπαρκτα, την άλλη αποσπασματικά, μετά ο Θεοδωράκης θέλει τα ηχητικά

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη… ισχύει στο ακέραιο -που έλεγε και ο αγαπητός μου βούδας της Ραφήνας. Και εγώ δεν θέλω να υπάρχουν πλεμπαίοι και γηρατειά. Δεν φτάνω όμως στον παραλογισμό να λέω δεν υπάρχουν… Γιατί υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και τα πρακτικά του Συμβουλίου των Αρχηγών από το 2015. 110 σελίδες με τις τοποθετήσεις και τους διαλόγους των αρχηγών… βγήκαν τα ματάκια μας να διαβάζουμε.

«Καλησπέρα καλήσπέρα»

Ναι Σταύρο μου «καλησπέρα καλήσπέρα» υπάρχουν και πολύ θα ήθελες να τα έχεις μέσα στο σακίδιο, με το οποίο σε αγαπήσαμε, αλλά τα έχουν άλλοι. Και επειδή τα όσα έχεις πει μέχρι σήμερα για τα πρακτικά θυμίζουν λίγο τη διακήρυξη ίδρυσης του Ποταμιού (εκείνη την αναφορά στην αύξηση των καισαρικών δεν θα την ξεχάσω ποτέ) κοινώς είναι λίγο χαοτικά, καθώς, βρε αγάπη μου, ξεκίνησες από το δεν υπάρχουν, μετά υπήρχαν και ζήτησες να δημοσιοποιηθούν, μετά πάλι γυρίσαμε στο αν υπάρχουν, καταλήξαμε ότι αυτά που βγήκαν είναι μόνο απόσπασμα και θέλεις αντιπαραβολή με τα ηχητικά (αν υπάρχουν και αυτά) και σε κάποιο σημείο ανέφερες και ότι τα πρακτικά δεν είναι πρακτικά, γιατί δεν έχουν υπογραφές.

Και αν τα προηγούμενα δείχνουν σύγχυση –να το πω κομψά- το τελευταίο με τις υπογραφές δείχνει άγνοια. Και αυτό για σένα δεν το θέλω!. By the way, αν δεν υπήρχαν πρακτικά ή δεν ήξερες ότι κρατούσαν πρακτικά, πώς και γιατί ζήτησες κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου να μην δημοσιοποιηθούν πριν λήξει ο συναγερμός και τελειώσει η κρίση; Τι θα δημοσιοποιούνταν; Κενές σελίδες;

Πρακτικά δεν υπογράφονται

Λοιπόν για να μην χαζομιλάμε και πρακτικά υπάρχουν και ηχητικά υπάρχουν, γιατί οι άνθρωποι που φαίνονται σε όλες τις φωτογραφίες από το Συμβούλιο Αρχηγών να κάθονται στο τραπέζι πίσω αριστερά όπως κοιτάμε, δεν είναι virtual reality, ούτε κομπάρσοι για να γεμίσει το πλάνο, είναι πρακτικογράφοι της Βουλής, πιστοποιημένοι και απόλυτα εξειδικευμένοι και είναι εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλίτσα.

Απροπό, ο Προκόπης Παυλόπουλος ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν τον ρώτησε ο Νίκος Χαζηνικολάου χθες αν υπάρχουν πρακτικά, αφού τον κοίταξε με βλέμμα «είναι δυνατόν να ρωτάς τα αυτονόητα;», απάντησε «Προφανώς, βέβαια κρατήσαμε πρακτικά, εκτός από ένα σημείο…»

Σε ότι αφορά το επιχείρημα των υπογραφών. Ποια πρακτικά έχεις υπογράψει Σταύρο μου, ήσουν και στη Βουλή καλέ μου; Μην το ψάχνεις δεν έχεις υπογράψει. Ρώτησα έμπειρους κοινοβουλευτικούς, μέχρι και πρόεδρο κόμματος ρώτησα μη τυχόν ισχύει κάτι άλλο για τους προέδρους. Δεν υπογράφει κανείς τα πρακτικά. Οι πρακτικογράφοι της Βουλής χαίρουν απόλυτης εμπιστοσύνης. Γράφουν, ενώ παραλλήλως ηχογραφούν τη συζήτηση, κάνουν αντιπαραβολή με τα ηχητικά παραδίδουν στον Πρόεδρο τα πρακτικά και τέλος.

Στο άτυπο Συμβούλιο Αρχηγών το 2015, σας έδειξαν τα πρακτικά στο τέλος, συναινέσατε, και τα παρέδωσαν οι άνθρωποι ως όφειλαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οπότε και εσύ και ο Βαγγέλης Μείμαράκης μην λέτε για μονογραφές και βλακείες και εκτίθεστε. Εκτός αν αμφισβητείτε και τα πρακτικά της Βουλής και των Συμβουλίων.. και ανοίγετε θέμα θεσμικό. Αλλιώς όλο αυτό περί υπογραφών είναι απλώς υποκριτικό.

Με λέξεις έρχεται ο Αλέξης

Η οποία υποκρισία περιμένω να εξαντληθεί για να είμαι ειλικρινής, και εκεί θα φανεί η δεινότητα του καθενός στο κάνω το άσπρο μαύρο, όταν με το καλό βγάλει το βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας. Σας τα ‘λεγα… μην τον προκαλείτε. Εκμεταλλευτείτε το ενοχικό σύνδρομό της Αριστεράς που αναγκάστηκε να φέρει μνημόνιο και χαρείτε το. Τώρα οι πλεμπαίοι αγρίεψαν… Το βιβλίο μαθαίνω, και οι δικές μου πηγές είναι guarantee, ως γνωστόν, βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Η συλλογή των στοιχείων για την τεκμηρίωση των όσων αναφέρει έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, και ήδη έχει γράψει το μισό. Οπότε λάβατε μέτρα γιατί αλλιώς βλέπω να βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing και αυτή τη φορά να λέει «θα φαρμακωθώ». Πιο τίμιο θα είναι από τις παραβολές με τους πυρομανή και τους πυροσβέστες… Γιατί εδώ που τα λέμε Παύλο μου το ποιος έβαλε την Ελλάδα στη φωτιά της κρίσης και είχε φροντίσει τα κάρβουνα να μην σβήνουν με τίποτα δεν μας συμφέρει πολύ να το συζητάμε…

Game is over!

Το Σεπτέμβριο του 1999 ένα κορυφαίο στέλεχος τότε – και τώρα… – της ασφαλιστικής αγοράς έδινε συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που διηύθυνε. Ηταν η χρονιά της χρηματιστηριακής φρενίτιδας! Κι ο Σεπτέμβριος είχε αρχίσει να εμφανίζει φαινόμενα … «αστάθειας» της Σοφοκλέους – τότε! Μοιραία ρωτήθηκε για το πως βλέπει τα πράγματα στο Χρηματιστήριο. Η απάντηση του ήταν παροιμιώδης – απ΄ αυτές που δύσκολα μπορεί να τις ξεχάσει κανείς! «Game is over!» είπε και συνέχισε «Το πάρτι τελείωσε, η ορχήστρα συνεχίζει βέβαια να παίζει ακόμη, αλλά οι θαμώνες έχουν αρχίσει και σηκώνονται από τα τραπέζια τους κατευθυνόμενοι στην γκαρνταρόμπα για να πάρουν τα παλτά τους»! Τώρα θα μου πείτε γιατί το θυμήθηκα; Διότι περιγράφει με έναν εξαιρετικό τρόπο την … κυβέρνηση!

Οι τρεις «πονοκέφαλοι»

Τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δυσκολότερα απ΄ ότι φαίνονται! Για τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός έχει τρεις «πονοκεφάλους» πολύ ισχυρούς. Ο πρώτος είναι η «εισβολή» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας όπου υπάρχει κοινοτικό χρήμα. Ο δεύτερος είναι η κοινοβουλευτική «διαχείριση» των δύο πρώην υπουργών, των κκ Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Και ο τρίτος είναι η αναστάτωση – έως αμφισβήτηση θα έλεγα… – διαφόρων οικονομικών συστημάτων που λειτουργούν πέριξ του Μαξίμου….

«Δεν μπορούμε να τους αθωώσουμε»

Ρώτησα αρμοδίως τι πρόκειται να γίνει με τους δύο πρώην υπουργούς. Μου είπαν, λοιπόν, ότι «δεν μπορούμε να τους αθωώσουμε a priori. Δεν αντέχουμε το πολιτικό κόστος. Και φυσικά δεν θα πειθαρχήσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Αν το επιχειρήσουμε και δεν τα καταφέρουμε, τότε θα πέσει η κυβέρνηση». Πράγματι στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών τουλάχιστον δύο βουλευτές δημόσια τοποθετήθηκαν υπέρ της Προανακριτικής, ο κ. Στέλιος Πέτσας, συνυποψήφιος του κ. Βορίδη στην Ανατολική Αττική, και ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Προανακριτική!

Αρα, τι πρόκειται να γίνει; «Δεν θα καταθέσουμε πρόταση δική μας για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, όμως θα δούμε κατ΄ αρχήν ποια θα είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και αναλόγως θα πράξουμε. Δηλαδή θα καταθέσουμε πρόταση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και θα πάμε στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά». Και για τους δύο αντιδρώντες, τους πρώην υπουργούς; «Θα συζητήσουμε μαζί τους και θα διαμορφώσουμε μία κοινή θέση. Τη σχετική ευθύνη την έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης». Κι ο συνομιλητής μου φάνηκε αμυδρά … αισιόδοξος ότι όλα αυτά μπορούν να τα πετύχουν. Μάλιστα. Να δω τον κ. Βορίδη να συναινεί να «καθήσει στο σκαμνί» μαζί με τον κ. Αυγενάκη και – νομίζω! – ότι θα τα έχω δει όλα.

Κι οι μίζες πως θα εισπραχθούν;

Σας το έχω ξαναπεί. Με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχουμε δράματα. Και μεγάλα μάλιστα. Βγήκε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας και έκανε λόγο ακόμη και για δημεύσεις περιουσιών, προκειμένου να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις. Και οι μίζες πως θα επιστραφούν; Αυτός που εισέπραξε ως «αχρεωστήτως καταβληθείσα» την επιδότηση να την επιστρέψει – ας πούμε ότι έχει τη δυνατότητα – τη μίζα που έδωσε για να εισπράξει την παράνομη επιδότηση, θα του την επιστρέψει αυτός που την πήρε; Και σκεφτείτε πως όσο πιο μεγάλα είναι τα ποσά που «αχρεωστήτως καταβλήθηκαν» τόσο πιο μεγάλη κι μίζα. Που έφτανε μέχρι και 50%! Εκτός κι αν βοηθήσει η Αρχή για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος. Είναι κι αυτή «μία κάποια λύσις». Αντε να κάνει ο κ. Τσιάρας δήμευση περιουσίας στα … Ζωνιανά! Ούτε ψύλλος στον κόρφο του..

Ο πρωθυπουργός … κ. Νίκος Ανδρουλάκης!

Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, αλλά στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων πρωθυπουργός της χώρας είναι ο … κ. Νίκος Ανδρουλάκης! Πως προκύπτει αυτό; Μα από τα όσα ανέφερε χθες ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης. Είπε, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης ότι «είναι απολύτως πολιτικά εμπλεκόμενος» με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» για την καταβολή των επιδοτήσεων υπεύθυνος είναι ο κ. Μόσχος Κορασίδης, που τότε ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τώρα είναι σύμβουλος του κ. Ανδρουλάκη. Καταλάβατε ποιος φταίει; Ο κ. Κορασίδης.

Θα τον «στραμπουλήξει»

Διότι αν δεν είχε φτιάξει την «τεχνική λύση» μετά οι άριστοι της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορούσαν να κάνουν όργια. Και δεν θα «εισέβαλε» η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ετσι είναι παιδιά τα πράγματα. Για μία ακόμη ο υπουργός Υγείας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Φοβάμαι όμως ότι κάποια στιγμή ο κ. Γεωργιάδης θα … «στραμπουλήξει» τον εγκέφαλο του, με όλη αυτή την πολιτική διαστροφή που χρησιμοποιεί! Ε, και η Χαριλάου Τρικούπη του απάντησε αναλόγως – «επαγγελματίας λασπολόγος του Μαξίμου», «γνωστός ακροδεξιός γκεμπελίσκος» διάφορα τέτοια….