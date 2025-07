Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχουν προγραμματίσει δημόσιες εμφανίσεις για τη Δευτέρα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ακόμα και η άφιξη του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο στις 18:30 το απόγευμα στις ΗΠΑ (01:30 η ώρα Ελλάδας την Τρίτη) δεν θα καλυφθεί από τον Τύπο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες θα δειπνήσουν ιδιωτικά μαζί με τις συζύγους τους. Έτσι, δεν θα γίνει αμέσως γνωστό τι θα συζητήσουν για τη Γάζα και την προτεινόμενη συμφωνία για εκεχειρία.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με ό,τι συνέβη τις δύο προηγούμενες φορές που ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο φέτος. Δεν θα γίνει συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ γραφείο, δεν θα υπάρχουν φωτογραφίσεις, ούτε υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με δημοσιογράφους για ερωτήσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇮🇱 🇺🇸 #Israeli PM Benjamin #Netanyahu will meet with #US President Donald #Trump in #Washington Monday in his third US trip since Trump kicked off his second term.

Many see this trip as a victory lap for Netanyahu, as our international affairs commentator @dougf24 explains ⤵ pic.twitter.com/XlUbPX75Xh

— FRANCE 24 English (@France24_en) July 7, 2025