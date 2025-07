Έντονη ανησυχία επικρατεί στη νότια Ιαπωνία, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί σχεδόν 1.600 σεισμικές δονήσεις. Δεκάδες κάτοικοι απομακρυσμένων νησιών έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στο νησί Ακουσέκι, που είναι αυτό που έχει πληγεί περισσότερο, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές, ακόμη και ύστερα από σεισμό μεγέθους 5,1 βαθμών που σημειώθηκε τη νύχτα, δήλωσε ο δήμαρχος Τζενισίρο Κούμπο.

Ωστόσο, οι σεισμοί -που συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες- έχουν προκαλέσει σημαντικό στρες στους κατοίκους της περιοχής, πολλοί εκ των οποίων υποφέρουν από έλλειψη ύπνου.

Από τους 89 κατοίκους του Ακουσέκι, 44 απομακρύνθηκαν προς το περιφερειακό κέντρο της Καγκοσίμα την Κυριακή (6/7) και 15 άλλοι εγκατέλειψαν επίσης γειτονικό νησί.

Στο νησί Ακουσέκι, που ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα Τοκάρα, το οποίο βρίσκεται νότια της περιφέρειας του Κιούσου, έχουν σημειωθεί πάνω από 1.600 σεισμοί από τις 21 Ιουνίου.

Ο δήμος -αποτελείται από 7 κατοικημένα νησιά και 5 ακατοίκητα- βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11 ωρών με το φέρι από την Καγκοσίμα.

🚨HEAVY SEISMIC ACTIVITY NEAR JAPAN🇯🇵

Over 900 earthquakes the past few days.

Many of them small tremors but we cant ignore the 📈 20 earthquakes of 5.0 magnitude or higher. A 5.5 magnitude earthquake has rattled off the southern coast of Japan 🇯🇵 this morning.

The earthquakes… pic.twitter.com/JQHr5cSoS1

— Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) July 7, 2025