Μια ασυνήθιστη επίθεση μελισσών στη πόλη Οριλάκ στη Γαλλία άφησε 24 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρεις που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, η οποία όμως έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περαστικοί δέχθηκαν τσιμπήματα για περίπου 30 λεπτά το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την νομαρχία του Καντάλ, στη νότια-κεντρική Γαλλία. Πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες περιμάζεψαν τα θύματα, ενώ η αστυνομία έθεσε σε ισχύ μέτρα ασφαλείας μέχρι να σταματήσει η επίθεση των μελισσών.

Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Ο Πιερ Ματονιέ, δήμαρχος του Οριλάκ, δήλωσε τη Δευτέρα στο τηλεοπτικό κανάλι BFM TV ότι η κατάστασή τους έχει βελτιωθεί.

Ένας από αυτούς ήταν ένας 78χρονος που χρειάστηκε να υποβληθεί σε ανάνηψη μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, είπε.

