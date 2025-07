Είναι το νερό το Syrah του μέλλοντος;

Επανένωση

Οι Oasis έπαιξαν το «Wonderwall» και το «Live Forever» στην πρώτη τους συναυλία μετά από 16 χρόνια

Tο σετ των Oasis ελισσόταν ανάμεσα σε αγαπημένα τραγούδια όπως «Bring It On Down», «Cast No Shadow», «Supersonic» και «Live Forever».