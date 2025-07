«Οι Μπακς σκοπεύουν να αφήσουν ελεύθερο τον Μίτσιτς» (pic)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μετά την ανταλλαγή του από τους Σανς στη Σάρλοτ, δόθηκε εκ νέου στους Μιλγουόκι Μπακς, με τους Χόρνετς να παίρνουν δύο μελλοντικά picks και τον Πατ Κόνατον.

Σύμφωνα ωστόσο με τον ρεπόρτερ, Μπόμπι Μαρκς, οι Μπακς θα κάνουν με τον Μίτσιτς ό,τι ακριβώς έκαναν και με τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Θα τον αφήσουν δηλαδή ελεύθερο, με κάποιο ποσό από το συμβόλαιο των 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να απαλλαγούν έτσι από το συμβόλαιό του.

Αυτή η κίνηση ενδέχεται να γίνει για να δώσει στους Μπακς χώρο στο salary cap, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το συμβόλαιο του Σέρβου για να πραγματοποιήσουν μία άλλη μεταγραφή.

Φυσικά αν ο Μίτσιτς μείνει ελεύθερος τις επόμενες μέρες από τα «Ελάφια» τότε αναμένεται να φουντώσει η «μάχη» για την απόκτησή του από πολλές ομάδες της Euroleague, οι οποίες ψάχνουν πρωτοκλασάτο γκαρντ, ανάμεσα σε αυτές φυσικά και ο Ολυμπιακός που έχει ακουστεί πως ενδιαφέρεται για τον παίκτη.

Micic is being bought out

