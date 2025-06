Τι σημαίνει το trade του Μίτσιτς και πως επηρεάζει την επιστροφή στη Euroleague (pic, vids)

Το draft του ΝΒΑ έφερε νέα δεδομένα στην καριέρα του Βασίλε Μίτσιτς, αφού ο Σέρβος έγινε ανταλλαγή στους Σάρλοτ Χόρνετς από τους Φοίνιξ Σανς, επιστρέφοντας στην ομάδα της Βόρειας Καρολίνας, ώστε οι «ήλιοι» να αποκτήσουν τον Μαρκ Γουίλιαμς και να ενισχυθούν στους ψηλούς.

Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει πως η ομάδα της Αριζόνα θα ενεργοποιήσει την οψιόν του έμπειρου γκαρντ, για την οποία είχε περιθώριο έως τις 29 Ιουνίου για να το κάνει. Πλέον ο Μίτσιτς θα λάβει 8.1 εκατομμύρια δολάρια, αλλά το μέλλον του περιπλέκεται.

As part of the trade, Charlotte is acquiring Vasilije Micic, sources tell ESPN.

Micic was traded to Phoenix in February as part of the Jusuf Nurkic trade.

His $8.1M team option will get exercised by Phoenix. https://t.co/mzf8ZjGPNo

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 26, 2025