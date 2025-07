Στους Μπακς ο Βασίλιε Μίτσιτς!

Στο NBA και τους Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζει την καριέρα του -τουλάχιστον προς ώρας- ο Βασίλιε Μίτσιτς, παρά τις φήμες περί ενδεχόμενης επιστροφής στην Ευρώπη. Μετά την ανταλλαγή του από τους Σανς στους Χόρνετς, ο Σέρβος γκαρντ δόθηκε εκ νέου στα «Ελάφια», με τους Χόρνετς να παίρνουν δύο pick και τον Πατ Κόνατον.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γουινσκόνσιν, απέκτησε τον Βασίλιε Μίτσιτς μέσω ανταλλαγής με τους Σάρλοτ Χόρνετς, παραχωρώντας από την πλευρά της τον Πατ Κόνατον αλλά και δύο picks δεύτερου γύρου, όπως μετέδωσε το ESPN και ο Σαμς Σαράνια.

Και αυτό την ώρα που αρκετές ομάδες της Euroleague εξακολουθούν βεβαιως να κοιτούν την περίπτωση του Μίτσιτς και περιμένουν τις εξελίξεις προκειμένου να δουν αν θα υπάρξει η δυνατότητα να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους. Άλλωστε, το γεγονός ότι αποκτήθηκε από τους Μπακς, δεν σημαίνει ότι η ομάδα του Αντετοκούνμπο δεν μπορεί εκ νέου να τον αφήσει ελεύθερο.

The Milwaukee Bucks are trading Pat Connaughton and two of their own second-round picks (2031, 2032) to the Charlotte Hornets for Vasilije Micic, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gLnvpeG2NX

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025