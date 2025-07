Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ παίρνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ!

Μετά από μια μυθική σεζόν στο ΝΒΑ, ο σούπερσταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ θα… θερίσει τους καρπούς και σε οικονομικό επίπεδο!

Ο Καναδός γκαρντ κατέγραψε τρομερά νούμερα στις στατιστικές κατηγορίες, έσπασε ιστορικά ρεκόρ, βγήκε πρώτος σκόρερ στη σεζόν, πήρε τον τίτλο του MVP της κανονικής διάρκειας, ενώ φυσικά βγήκε και MVP των τελικών, αφού οδήγησε την ομάδα του στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Μετά από όλα αυτά, έρχεται και η επιβράβευση αφού πλέον ετοιμάζεται να υπογράψει και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ με τους Θάντερ!

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός Αμερικανός ρεπόρτερ, Σαμς Σαράνια, ο «SGA» θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Οκλαχόμα ως το 2031, σε μια super max συμφωνία που θα του αποφέρει συνολικά 285 εκατομμύρια δολάρια για τα τέσσερα χρόνια της επέκτασης.

BREAKING: NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander has agreed to a four-year, $285 million super maximum contract extension with the championship Oklahoma City Thunder through 2030-31, sources tell ESPN. This is now the richest annual salary for a player in league history. pic.twitter.com/eptbVjUo6j

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025