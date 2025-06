Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ: Το ασύλληπτο ρεκόρ που ισοφάρισε από το 1962 (vid)

Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ συνεχίζει να πραγματοποιεί απίθανες εμφανίσεις με την φανέλα των Θάντερ και το ίδιο έκανε και στο game 4 των τελικών του NBA, όταν η ομάδα του νίκησε τους Πέισερς με 111-104 και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2.

Ο MVP της φετινής σεζόν ήταν και πάλι καθοριστικός για τους Θάντερ καθώς τελείωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει 35 πόντους.

Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για το εν λόγω παιχνίδι αποτελεί ότι ο Καναδός σούπερ σταρ κατόρθωσε να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ που κρατούσε εδώ και πολλές δεκαετίες.

Shai Gilgeous-Alexander had 35 points and 0 assists. The last player to do that in the Finals was Jerry West back in 1962.

The last time Shai had 0 assists in a game was back in August 2020 when he was starting alongside Chris Paul. That was 346 games ago, including playoffs.

— OKC Thunder Stats (@ThunderNumbers) June 14, 2025