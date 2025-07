Με «ψαλιδισμένες» αυξήσεις στα «πράσινα» στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, η ΔΕΗ και οι ανεξάρτητοι πάροχοι επιχειρούν να απορροφήσουν το μεγαλύτερο κόστος από την άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο και στα futures του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ενέργειας.

Οι πάροχοι ρεύματος αναρτούν σταδιακά τα ειδικά ή «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Ιούλιο, τα οποία κυμαίνονται από τα 0,142 ευρώ έως και τα 0,205 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Οι αυξήσεις σε σχέση με τον Ιούνιο κυμαίνονται περίπου από 4,5% μέχρι και 13%.

Η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ που είναι και ο βασικός παίκτης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε για τον Ιούλιο χρέωση στο Γ1Ν πράσινο οικιακό τιμολόγιο στα 0,156 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η εταιρεία κάνει γνωστό ότι απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική τιμή. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε 0,126 €/kWh και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Στα σταθερά μπλε τιμολόγιά της, τα οποία, όπως σημειώνει η εταιρεία, έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή και έχουν ξεπεράσει τους 800.000 πελάτες, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myHome EnterTwo, το πρώτο σταθερό διζωνικό μπλε οικιακό τιμολόγιο με σταθερή και χαμηλή χρέωση για 2 χρόνια. Οι πελάτες του ΔΕΗ myHome EnterTwo απολαμβάνουν σταθερή χρέωση 0,095 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις ώρες μειωμένης χρέωσης και 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις ώρες κανονικής χρέωσης για 24 μήνες.

Στα κυμαινόμενα τιμολόγιά της, παρά την αύξηση της χονδρικής τον Ιούνιο και την άνω του 30% αύξηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον Ιούλιο, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,142 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Ο ΗΡΩΝ

Ο ανεξάρτητος πάροχος ρεύματος ΗΡΩΝ ανακοίνωσε στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος χρεώσςεις για το ΗΡΩΝ BASIC HOME 0,14629 ευρώ ανά κιλοβατώρα και για τα ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S και L (επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος) χρεώσεις στα 0,15529 και 0,15729 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Στα μπλε ή σταθερά τιμολόγια ρεύματος ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε για το GENERUS MAX HOME 0,09450 ευρώ ανά κιλοβατώρα με όσους συνάψουν συμβόλαια να κλειδώνουν την προαναφερόμενη χρέωση για 18 μήνες, ενώ για το 12μηνης διάρκειας GENERUS HOME η χρέωση είναι στα 0,09845 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Protergia

H Protergia ανακοίνωσε για τον Ιούλιο τις ακόλουθες χρεώσεις στα εξής προϊόντα της:

Protergia Picasso, το προϊόν ενέργειας νέας γενιάς, στο οποίο ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, με προγράμματα για ένα ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Value Secure 12M -το μπλε τιμολόγιο που προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

Value Swift on time – το οικιακό κυμαινόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο που προσφέρεται για περισσότερο από 1 χρόνο στην ίδια τιμή στα 0,09093 ευρώ ανά κιλοβατώρα με συνέπεια

Value Power & Gas 12Μ – η συνδυαστική προσφορά τιμή 0,0369 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το φυσικό αέριο και 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το ρεύμα.

Πράσινο Οικιακο Τιμολόγιο Value Special στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι πάροχοι

Επίσης η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε για το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος χρέωση στα 0,14246 ευρώ ανά κιλοβατώρα, η Φυσικό Αέριο Ελλάδος στα 0,19786 ευρώ ανά κιλοβατώρα και η ΖΕΝΙΘ στα 0,205 ευρώ ανά κιλοβατώρα