Έμεινε ελεύθερος ο Μο Βάγκνερ – Δεν ενεργοποίησαν την οψιόν οι Μάτζικ (pic)

Οι Ορλάντο Μάτζικ είχαν team option στο συμβόλαιο του Μο Βάγκνερ αξίας 11 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία δεν την ενεργοποίησαν αφήνοντας ελεύθερο τον Γερμανό σέντερ, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια.

Με την εξέλιξη αυτή οι Μάτζικ θα έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν νέο συμβόλαιο με τον Βάγκνερ με πιο επωφελείς οικονομικούς όρους για την ομάδα, με ορίζοντα μεγαλύτερο χρονικά.

Στην περίπτωση του Βάγκνερ υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο πόδι και ο οποίος δεν θα του επιτρέψει να ενισχύσει την εθνική Γερμανίας στο ερχόμενο Eurobasket.

The Orlando Magic are declining team options on Moe Wagner ($11 million) and Caleb Houstan ($2.1 million), sources tell ESPN. The Magic retain both players’ Bird Rights, meaning Orlando could still re-sign them.

