Μεγάλη κίνηση από τους Μάτζικ: Στο Ορλάντο ο Ντέσμοντ Μπέιν (pic)

Οι τελικοί της φετινής σεζόν βρίσκονται ακόμα στο 2-2, όμως οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ξεκινήσει τις κινήσεις τους για τον επόμενο χρόνο. Με το NBA ντραφτ να βρίσκεται δύο εβδομάδες μακριά, οι Ορλάντο Μάτζικ ολοκλήρωσαν την πρώτη ανταλλαγή της σεζόν φέρνοντας το Ντέσμοντ Μπέιν στην Φλόριντα.

Ο πρόεδρος της ομάδας είχε δηλώσει πως η ομάδα θα κινηθεί επιθετικά στην αγορά και ξεκίνησε το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Χρειάστηκαν 4 picks πρώτου γύρου μαζί με τους Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και Κόουλ Άντονι για να πείσουν τους Γκρίζλις, αλλά ο Τζαμάλ Μόσλεϊ προσθέτει δίπλα στους Πάολο Μπανκέρο και Φρανζ Βάγκνερ έναν παίκτη που έχει αποδείξει την ικανότητά στο σουτ και στο σκορ, όντας μόλις 26 ετών.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading Desmond Bane to the Orlando Magic for Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, four unprotected first-round picks and one first-round pick swap, sources tell ESPN. pic.twitter.com/UcQnmHbgZb

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 15, 2025