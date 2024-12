Ασταμάτητος Γιόκιτς: Ξεπέρασε τον Μάτζικ, τρίτος σε τριπλ-νταμπλ στην ιστορία του NBA (pic, vid)

Οι Νάγκετς μπορεί να ηττήθηκαν με 126-114, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς έγραψε ιστορία για ακόμα μία φορά.

Ο «Τζόκερ» τελείωσε τον αγώνα με με 27 πόντους, 20 ριμπάουντ και 11 ασίστ έφτασε τα 139 τριπλ-νταμπλ στην καριέρα του στο ΝΒΑ και ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον.

Πλέον ο Σέρβος σέντερ κυνηγά μόνο τον Όσκαρ Ρόμπερτσον που είχε 181 τριπλ-νταμπλ σε 1.040 παιχνίδια και τον… συμπαίκτη του, Ράσελ Γουέστμπρουκ, που έχει 200 σε 1.179 εμφανίσεις.

«Είναι κάτι που όταν τελειώσω την καριέρα μου θα το εκτιμήσω περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι, αλλά είναι κάτι όμορφο», τόνισε ο «Τζόκερ».

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2iR8f4GxM6

— NBA (@NBA) December 6, 2024