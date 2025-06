Κλοπ: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι η χειρότερη ιδέα που έχει εφαρμοστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο» (pic)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έκανε πρεμιέρα, με τη νέα του μορφή, εδώ και λίγες μέρες, έχοντας προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αφού επιβαρύνει κι άλλο το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών που κανονικά θα απολάμβαναν τις διακοπές τους τώρα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης, κατακρίνοντας ουσιαστικά τη FIFA και επισημαίνοντας ότι είναι η χειρότερη ιδέα που έχει εφαρμοστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο.

Jurgen Klopp 🗣️

«The Club World Cup is the worst idea ever. People who have never had anything to do with day-to-day business are coming up with ideas. I fear that next season players will suffer injuries they’ve never had before. If not, then it’ll happen at the World Cup or… pic.twitter.com/qOfjIXm4w5

— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 28, 2025