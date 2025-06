Νέα δεδομένα στην υπόθεση Κωνσταντέλια – Στουτγκάρδη: «Ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια»

Ο ΠΑΟΚ απέρριψε πρόταση της Στουτγκάρδης για τον Κωνσταντέλια ύψους 14 εκατ. ευρώ, ανέφερε χτες (25/6) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και σήμερα (26/6) το Kicker έδωσε συνέχεια στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, το γερμανικό Μέσο αποκαλύπτει πως ο Δικέφαλος ζητά τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα διεθνή, την ώρα που ο παίκτης είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στο σύλλογο της Bundesliga, παρά το ενδιαφέρον από Αγγλία και Ισπανία.

