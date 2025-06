Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού: Τέλος οι selfies στην Πινακοθήκη Ουφίτσι μετά το τελευταίο ατύχημα

Περιορισμοί θα επιβληθούν στους επισκέπτες που βγάζουν selfies στην πινακοθήκη Ουφίτσι στη Φλωρεντία, αφού ένας τουρίστας κατέστρεψε ένα πορτρέτο του 18ου αιώνα ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία, επιβεβαίωσε ο διευθυντής της πινακοθήκης, σύμφωνα με το Art Newspaper.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Daily Mail, ο άνδρας φαίνεται να απαθανατίζει τον εαυτό του μιμούμενος τη στάση του Φερδινάνδου των Μεδίκων, πρίγκιπα της Τοσκάνης, σε πορτρέτο του 1712 του Άντον Ντομένικο Γκαμπιάνι.

Ο άνδρας παραπατά προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω στο πορτρέτο και προκαλώντας μια τρύπα κοντά στη δεξιά μπότα του πρίγκιπα. Ο τουρίστας φέρεται να σκόνταψε σε μια πλατφόρμα που είχε σκοπό να κρατά τους επισκέπτες σε κατάλληλη απόσταση από τους πίνακες.

«Το πρόβλημα των επισκεπτών που έρχονται στα μουσεία για να φτιάξουν memes ή να βγάλουν selfies για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανεξέλεγκτο.»

Τι δήλωσε ο διευθυντής του Ουφίτσι

Ο Σιμόνε Βέρντε, ο διευθυντής του μουσείου, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Το πρόβλημα των επισκεπτών που έρχονται στα μουσεία για να φτιάξουν memes ή να βγάλουν selfies για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανεξέλεγκτο: θα θέσουμε πολύ ακριβή όρια, αποτρέποντας συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το νόημα των θεσμών μας και τον σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά. Ο τουρίστας, ο οποίος αναγνωρίστηκε αμέσως, θα διωχθεί ποινικά».

Ο πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνεται στην έκθεση Florence and Europe: Arts of the 18th Century at the Uffizi, έχει από τότε απομακρυνθεί για επισκευή. Η έκθεση διαρκεί έως τις 28 Νοεμβρίου, αλλά, σύμφωνα με διαδικτυακή ανακοίνωση, θα παραμείνει κλειστή έως τις 2 Ιουλίου, αναφέρει το Art Newspaper.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Το περιστατικό ακολουθεί ένα άλλο πρόσφατο ατύχημα στο Παλάτσο Μαφέι στη Βερόνα, κατά το οποίο ένας επισκέπτης προκάλεσε ζημιά σε ένα έργο με τίτλο Van Gogh’s Chair (2006-07) του καλλιτέχνη Νίκολα Μπόλα.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας άνδρας να κάθεται στην καρέκλα και να ποζάρει για μια φωτογραφία πριν το κάθισμα λυγίσει από το βάρος του. Το μουσείο αναφέρει ότι το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα τον Απρίλιο, καταγγέλθηκε στην αστυνομία.