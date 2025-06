Ο Ολυμπιακός της νέας σεζόν θα «χτιστεί» στην Ολλανδία και με ανακοίνωση του, γνωστοποίησε τα τρία πρώτα φιλικά που θα δώσει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τις Μπρέντα, Νόριτς και Άλκμααρ σε διάστημα μιας εβδομάδας στο πρώτο στάδιο της βασικής τους προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του στις 14 Ιουλίου και δύο μέρες αργότερα θα πετάξει για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της βασικής προετοιμασίας.

Εκεί θα παραμείνει μέχρι και τις 26 Ιουλίου, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα. Όσον αφορά τα φιλικά το πρώτο κόντρα στην Μπρέντα θα διεξαχθεί στις 19/7 στις 15:00 ώρα Ελλάδας, ενώ στις 25/7 θα κοντραριστεί με τη Νόριτς (13:00). Το τελευταίο φιλικό των Πειραιωτών πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα θα είναι και το πιο δυνατό κόντρα στην Άλκμααρ (26/7, 16:00).

Από εκεί και πέρα, οι ερυθρόλευκοι στις 29 Ιουλίου θα επιστρέψουν στην Ολλανδία και το Σίνταμ (Ρότερνταμ) για το δεύτερο στάδιο της βασικής τους προετοιμασίας μέχρι και τις 9 Αυγούστου.

Τα πρώτα φιλικά της ομάδας μας κατά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας! / Our first friendly games during our team’s summer pre-season!#Olympiacos #PreSeason2025 #PreSeason #FriendlyMatches pic.twitter.com/kSj2OjPyF4

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 25, 2025